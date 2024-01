Lähi-idän kriisistä varoitus – ”koituu Vladimir Putinin eduksi”

Äärijärjestö Hamasin yllätyshyökkäys Israeliin lokakuun 7. päivänä 2023 johti moniin arvioihin siitä, että Lähi-idän levottomuuksien kärjistyminen voisi olla hyödyksi Venäjän johdolle.

Huomio siirtyi tuolloin Ukrainan sodasta Israeliin ja Gazaan. Yhdysvallat lisäksi lupasi toimittaa Israelille tykistöammuksia ja muuta tukea, joka voi olla ainakin osittain pois Ukrainalle ohjattavasta avusta.

Tutkijat toisaalta tyrmäsivät arviot, joiden mukaan Kreml haluaisi yllyttää laajempaa sotaa Lähi-idän alueella. Tämänkaltainen skenaario sisältäisi suuria riskejä Venäjän kannalta. Levottomuudet voisivat levitä Kaukasuksen alueelle ja uhata venäläisten tukikohtia Syyriassa ja sen tärkeää liittolaista Irania.

CNS-ajatuspajan ohjelmajohtaja Hanna Notte katsoo viimeaikaisten tapahtumien osoittavan, että ”pienet tulipalot” Lähi-idän alueella ovat koituneet Kremlin eduksi.

Jemenin huthikapinalliset ovat jatkaneet ohjus- ja lennokki-iskujaan kauppalaivoja vastaan Punaisellamerellä. Samanaikaisesti Iran kiihdyttää iskuja rahoittamiensa miliisijoukkojen kanssa.

– Kyseessä ei ole vain huomion herpaantuminen Ukrainasta, vaan myös kasvava paine Yhdysvaltoja vastaan. Tämä koituu Putinin eduksi, Hanna Notte varoittaa viestipalvelu X:ssä.

When I argued that after Oct 7 Moscow would benefit from multiplying "small fires" in the ME, I meant precisely what we're now seeing: #RedSeaAttacks, Iran's axis stepping up

It's not just the distraction from Ukraine but also the US coming under growing pressure. Good for Putin https://t.co/F0YpkniXk4

— Hanna Notte (@HannaNotte) January 16, 2024