Lähettääkö Kiina ammuksia? Professorin mukaan hyöty voisi jäädä vähäiseksi

St Andrewsin yliopiston strategiaopin professori Phillips O’Brien ihmettelee Twitterissä pohdintoja siitä, toimittaisiko Kiina Venäjälle ammuksia.

– Mielenkiintoista, että nämä tarinat Kiinasta ammusten lähettämisestä Venäjälle kiertävät laajalti. Olisi outo valinta toimittaa vain ammuksia – muutamasta syystä, hän alustaa.

Ensimmäiseksi syyksi O’Brien nostaa sen, ettei ammusten toimituksella itsessään olisi välttämättä järin suurta hyötyä.

– Ei ole selvää, että ammuksilla yksinään olisi valtava vaikutus elleivät kiinalaiset pysty korjaamaan Venäjän logistisia perusongelmia, hän toteaa.

Logistiikkaa on pidetty yhtenä Venäjän suurimmista ongelmista maan laajennettua hyökkäyssotaansa vuosi sitten. Ukraina on myös onnistunut suurentamaan ongelmaa jatkuvilla iskuilla hyökkääjän logistiikkaketjuihin.

Toinen O’Brienin nostama ongelma on se, että länsimaat ovat edelleen Kiinan suurin kauppakumppani.

– Se vaikuttaisi edelleen suurelta ongelmalta Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja heikentäisi vakavasti suhteita Kiinan suurimpaan asiakasryhmään, hän toteaa.

Kolmanneksi hän nostaa esiin sen, että Kiinan tuki Venäjälle todennäköisesti vain lisäisi länsimaiden Ukrainalle antaman tuen määrää ja laatua.

– Kiinalaiset varmaan toivovat, että tämä nähtäisiin rajoitettuna avun muotona, ja siksi se johtaisi vain rajoitettuun vastaukseen. Se on erittäin riskialtis oletus.

Interesting that these stories of China sending ammunition to Russia are circulating widely. It would be a strange choice to just supply ammunition–for a few reasons. 1) not clear that ammo on its own would make a massive difference….https://t.co/Trn2POrqOJ

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) February 25, 2023