”Lähestymme pahinta joulua sitten toisen maailmansodan”

Joulua joudutaan ruotsalaistutkija Patrik Oksasen mukaan Euroopassa tänä vuonna viettämään sodan varjostamissa tunnelmissa. Pikaista rauhaa ei ole näköpiirissä, vaan sekä Ukraina että Venäjä ovat varautuneet pitkään ja uuvuttavaan sotaan. Ukraina taistelee hänen mukaansa kansallisesta olemassaolostaan näyttävin ja innovatiivisin operaatioin.

– Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Ukraina näyttää onnistuneen muokkaamaan vanhoja neuvostoliittolaisia valvontalennokkeja hyökkäyksiin venäläisiä pommikoneita vastaan. Se, että Ukraina pystyy iskemään näin syvälle Venäjälle, on jälleen yksi takaisku Vladimir Putinille ja voitto ukrainalaiselle kekseliäisyydelle, jossa resursseja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, Frivärld-ajatushautomon tutkija ja kuninkaallisen sotatiedeakatemian jäsen Patrik Oksanen sanoo ruotsalaisessa Blekinge Läns Tidningissä.

– Tässä sodassa on jo nähty pitkä sarja näyttäviä ukrainalaisia onnistumisia. Miten se torjui hyökkäyksen Kiovaan, upotti lippulaiva Moskvan, valtasi takaisin laajoja alueita Harkovan alueella, vapautti Hersonin – ja nyt tämä, hän toteaa.

Putin on Oksasen mukaan reagoinut Venäjän asevoimien viimeisimpiin takaiskuihin vihjailemalla jälleen ydinaseista.

– Vaikka Putin on myöntänyt sodan jatkuvan, hän on kiistänyt huhut Venäjän uusista liikekannallepanoista ja sanonut, että niitä ei tarvita. Puolet tähän mennessä mobilisoiduista 300 000 sotilaasta on hänen mukaansa jo Ukrainassa. Kevääseen mennessä Venäjän pitäisi olla valmis uuteen hyökkäykseen, Oksanen sanoo.

Samaan aikaan Venäjä käy hänen mukaansa sotaa muuta länttä vastaan. Myös Ruotsiin kohdistuvat kyberhyökkäykset ovat viime viikkojen aikana entisestään kiihtyneet.

– Itämerellä Venäjä häiritsee GPS-signaaleja, mikä on saanut merivoimien komentajan Ewa Skoog Haslumin varoittamaan merionnettomuuksien katastrofaalisista seurauksista. Ruotsin laivasto on myös onnistunut rekisteröimään uuden venäläisen sukellusveneen koeajon Gotlannin edustan kansainvälisillä vesillä, hän toteaa.

– Kun lähestymme Euroopan pahinta sotajoulua sitten toisen maailmansodan, on yhä ilmeisempää, että uusia sotajouluja saattaa olla edessä. Sodasta voi tulla pitkä.

Kremlin alkuperäinen unelma sodasta, joka olisi johtanut koko Ukrainan alistamiseen kymmenessä päivässä, on Oksasen mukaan jo kauan sitten sortunut.

– Teemme kuitenkin itsellemme karhunpalveluksen, jos kuvittelemme imperiumihaaveiden olevan ohi. Venäjän television propagandalähetyksissä nähdään yhä märkiä unia Vladivostokista Lissaboniin ulottuvasta venäläis-kiinalaisesta Euraasiasta, johon kuuluisivat Etelä-Korea, Japani ja Taiwan, ja joka olisi amerikkalaisista vapaa.