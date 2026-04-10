Lähes tuhat kauppa-alusta on jumissa Persianlahdella

Yhdysvaltain ja Iranin ilmoittamasta tulitauosta huolimatta energialiikenteen kannalta kriittisen Hormuzinsalmen liikenne on edelleen vähäistä. Viimeisen vuorokauden jälkeen liikennettä on ollut vähemmän kuin kiivaimpien taisteluiden aikaan.
Julkisten meriliikennetietojen perusteella Hormuzinsalmessa kulkee tällä hetkellä kolme alusta. Viimeisen vuorokauden aikana sen läpi ajoi kahdeksan laivaa, kun tavanomainen päiväkeskiarvo olisi noin 140 rahtilaivaa ja tankkeria.
Laivayhtiöt eivät ole halukkaita ottamaan riskiä vaarallisena pidetyllä meriväylällä kulkemisesta. Raakaöljyn hinta nousi tilanteen seurauksena jälleen sadan dollarin tuntumaan. Puheista huolimatta Hormuzinsalmen avaaminen vaikuttaa olevan vielä kaukana.
Teheranin hallinnon kanta on, että kaikkien rahtilaivojen pitää maksaa läpikulusta erillinen maksu ja pyytää lupa vallankumouskaartilta. Öljytankkerien kulku estettiin vain muutamaa tuntia tulitaukoilmoituksen jälkeen vastalauseena Israelin iskuihin Libanonissa toimivaa Hizbollah-miliisiä vastaan.
Stena Bulk -yhtiön toimitusjohtaja Erik Hånell kuvailee tilannetta erittäin hauraaksi.
– Haluamme takeita siitä, ettei mitään tapahdu läpikulkeville aluksille, Hånell sanoo Financial Timesille.
Iran on tähän mennessä päästänyt läpi ”ystävällismielisten” maiden aluksia, jotka ovat erikseen sopineet läpikulusta ja maksaneet vaaditun hinnan. Öljytankkerien on maksettava kaksi miljoonaa dollaria kryptovaluutalla.
Laivayhtiöiden mukaan on epätodennäköistä, että Hormuzinsalmen läpi tulee kulkemaan lähitulevaisuudessa enemmän kuin 10–15 alusta päivässä. Hauraan tulitaukon kaatuminen jättäisi Persianlahdelle saapuvat uudet alukset jumiin.
Laivayhtiöiden haasteena on, että maksujen maksaminen voidaan tulkita Yhdysvaltain asettamien Iran-pakotteiden rikkomisena. Valkoisen talon kanta tähän menettelyyn on toistaiseksi epäselvä.
Noin 900 kauppa-alusta on edelleen jumissa Persianlahdella. Ainakin 300 pyrkii pääsemään pois heti kun mahdollista.
– Ennakoin, että lähipäivinä monet alukset poistuvat Persianlahdelta, jos tulitauko pitää. Mutta kovin moni tuskin saapuu Persianlahdelle, Vespucci Maritime -yhtiön analyytikko Lars Jensen sanoo Telegraphille.