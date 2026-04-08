Iskut jatkuivat Persianlahdella tulitauosta huolimatta

Yhdysvaltojen ja Iranin kahden viikon tulitauko ei pysäyttänyt iskuja heti keskiviikkoaamuna, vaan räjähdyksistä sekä ohjus- ja droonihälytyksistä raportoitiin useissa Persianlahden maissa ja Israelissa.

BBC:n mukaan Israel jatkoi yön aikana iskujaan Iraniin. Jerusalemissa kuultiin lisäksi useita räjähdyksiä, ja Bahrainissa, Qatarissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sekä Saudi-Arabiassa annettiin ilmahälytyksiä ja varoituksia ohjus- tai drooniuhasta.

Sekä Yhdysvallat että Iran ovat julistaneet tulitaukosopimuksen omaksi voitokseen.

– Tämä on Yhdysvaltojen voitto, jonka presidentti Trump ja uskomattomat asevoimamme saivat aikaan, Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi sosiaalisessa mediassa julkaistussa viestissään ja lisäsi Trumpin myös ”saaneen Hormuzinsalmen jälleen avattua”.

Leavittin mukaan presidentti sanoi alusta lähtien, että kyseessä olisi neljästä kuuteen viikkoa kestävä operaatio. Hänen mukaansa Yhdysvallat ”saavutti ja ylitti sotilaalliset ydintavoitteensa 38 päivässä”.

– Asevoimiemme menestys loi maksimaalisen neuvotteluvoiman, mikä antoi presidentti Trumpille ja hänen tiimilleen mahdollisuuden käydä vaikeita neuvotteluja, jotka ovat nyt avanneet tien diplomaattiselle ratkaisulle ja pitkäaikaiselle rauhalle, hän kirjoitti.

Iranin korkein kansallinen turvallisuusneuvosto julkaisi puolestaan lausunnon, jonka mukaan lähes kaikki sodan tavoitteet on saavutettu ja ”vihollinen on ajettu historialliseen avuttomuuteen ja pysyvään tappioon”. Asiasta kertoo uutiskanava CNN.

– Kätemme pysyvät liipaisimella, ja jos vihollinen tekee pienimmänkin virheen, se torjutaan täydellä voimalla, lausunnossa sanottiin.

Israel on ilmoittanut tukevansa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätöstä keskeyttää iskut kahdeksi viikoksi sillä ehdolla, että Iran avaa salmet välittömästi ja lopettaa hyökkäykset Yhdysvaltoja, Israelia ja alueen muita maita vastaan. Israelin mukaan kahden viikon tulitauko ei koske Libanonia.

Seuraava vaihe näyttää siirtyvän diplomatiaan. Pakistanin pääministeri on kutsunut sekä Iranin että Yhdysvaltain valtuuskunnat Islamabadiin perjantaina käytäviin neuvotteluihin.

Tulitaukouutinen näkyi heti myös markkinoilla. BBC:n mukaan öljyn hinta laski jyrkästi Trumpin ilmoituksen jälkeen selvästi alle 100 dollarin tynnyriltä. Myös pörssikurssit ovat olleet nousussa.