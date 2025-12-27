Lähes puolet ruotsalaisista haluaa kieltää burkan käytön

Lähes puolet ruotsalaisista haluaisi kieltää burkan käytön, selviää maan yleisradioyhtiön SVT:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan 47 prosenttia ruotsalaisista haluaisi kieltää kasvot peittävät vaatekappaleet kuten burkan ja niqabin julkisilla paikoilla. Kieltoa vastustaa 36 prosenttia vastaajista. 17 prosenttia vastaajista ei taas osannut sanoa kantaansa.

Näkemykset kiellosta jakautuvat melko selvästi hallitus- ja oppositiopuolueiden välillä.

Niin kutsuttujen Tidö-puolueiden kannattajien eli moderaattien, ruotsidemokraattien, kristillisdemokraattien ja liberaalien parissa kiellolla on 77 prosentin kannatus, vastustajien jäädessä 10 prosenttiin.

Aiemmin syksyllä kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja Ruotsin varapääministeri Ebba Busch vaati kiellon säätämistä puoluekokouksessa pitämässään puheessa.

– Islamin on sopeuduttava Ruotsiin, Busch linjasi.

Tätä näkökantaa edustaa myös moni kiellon kannattaja.

– On tärkeää tietää kenelle puhut, että näet silmät ja kasvot, eräs vastaaja kommentoi.

Oppositiopuolueiden eli sosiaalidemokraattien, vasemmiston, vihreiden ja keskustapuolueiden kannattajien parissa kiellon kannatus jää kuitenkin matalaksi. Näiden puolueiden kannattajista 60 prosenttia vastustaa ja 22 prosenttia kannattaa kieltoa.

Oppositiopuolueista muun muassa vihreiden puheenjohtaja Daniel Helldén on aiemmin tyrmännyt kiellon.

– Mikä puolue puolustaa uskontoja, jos ei kristillisdemokraatit? eräs vastaaja kysyykin.

Toisaalta sekä moderaatteja edustava pääministeri Ulf Kristersson että sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson eivät ole tyrmänneet mahdollista kieltoa.

Ruotsi ei olisi ensimmäinen pohjoismaa, joka kieltäisi burkan ja niqabin käytön julkisilla paikoilla. Tanskassa vastaava kielto tuli voimaan vuonna 2018.