Alexander Stubb osallistuu kuningas Kaarle XVI Kustaan 80-vuotisjuhliin

Vierailun yhteydessä hän tapaa myös pääministeri Ulf Kristerssonin.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa puolisoineen vuonna 2025. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaan 80-vuotissyntymäpäiville Tukholmassa torstaina 30. huhtikuuta 2026. Asiasta kerrotaan tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa.

Kuningas Kaarle XVI Kustaa nousi valtaistuimelle 1973, ja hän on maansa historian pisimpään hallinnut kuningas. 

Presidenttipari osallistuu aamulla kiitosjumalanpalvelukseen Tukholman kuninkaanlinnan kirkossa, minkä jälkeen juhlallisuudet jatkuvat Kuninkaanlinnassa. Kuninkaan syntymäpäiväjuhla huipentuu juhlaillalliseen.

Presidentti Stubb tapaa samana päivänä myös Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin. Tapaamisen aiheena ovat Suomen ja Ruotsin kahdenväliset suhteet sekä ajankohtaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset.

