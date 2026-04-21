Vanha vakoilulaiva muutetaan Ruotsin droonien kelluvaksi laboratorioksi

Ruotsi on päättänyt palauttaa signaalitiedustelualus HMS Orionin käyttöön. Alus poistettiin käytöstä vuonna 2023, kun se oli palvellut 39 vuotta.

Se korvattiin tehokkaammalla HMS Artemisilla, joka otettiin käyttöön vuonna 2024.

Orionia käytettiin valvomaan venäläisten alusliikennettä Itämerellä, mutta vuoden 2028 alusta lähtien sillä testataan erilaisia signaalitiedustelun järjestelmiä ja kehitetään puolustushaaran vedenalaisen infrastruktuurin valvontakykyjä. Se toimii myös signaalitiedustelun varajärjestelmänä.

Alus on Ruotsin merivoimien operaatiopäällikkö kommodori Marko Petkovicin mukaan parhaillaan peruskorjauksessa Saab Kockums AB:n telakalla Karlskronassa. Meritestien on määrä alkaa vuoden 2027 lopulla.

Orionia ei lähetetty romutettavaksi vuonna 2023, vaikka se oli intensiivisessä käytössä koko palvelusaikansa. Aluksen päämekanismit ja laitteet, mukaan lukien viestintä- ja elektronisen tiedustelun varustus ovat edelleen käyttökunnossa.

Aluksen valinta eräänlaiseksi miehittämättömien lentolaitteiden “kelluvaksi laboratorioksi” vaikuttaa loogiselta.

– Tämä on hyvä ratkaisu välttää kuormittamasta merivoimien muita aluksia kokeellisella toiminnalla ja samalla kertaa täyttää puolustushaaran priorisoitu tarve olemassa olevalla aluksella, Petkovic totesi.

Orioniin on jo onnistuttu rekrytoimaan pääosa miehistöstä ilman suuria ponnistuksia. Miehistö koostuu eläköityneistä tai reservin upseereista ja siviiliviranomaisista, joilla on tarvittavat taidot. Rekrytointi on yhä käynnissä.

Vielä ei ole tiedossa, miten pitkään aluksen odotetaan palvelevan tässä roolissa ja missä yksikössä se palvelee. Ei myöskään tiedetä, millaisia kykyjä Ruotsi suunnittelee testaavansa.

Aluksen uppoama on 1400 tonnia. Se on 61,2 metriä pitkä ja 11,7 metriä leveä. Sen dieselmoottorilla saavuttama huippunopeus on 12 solmua. Miehistön kokonaismäärä aluksella on 26 henkeä.