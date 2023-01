Lähes 60 sotilaskonetta Taiwanin lähellä, mukana ydinpommikoneita

Yhteensä 57 Kiinan sotilaslentokonetta ja neljä laivaston pinta-alusta havaittiin Taiwanin lähialueella sunnuntai-illan ja maanantaiaamupäivän välisenä aikana.

Taiwanin puolustusministeriö kertoo tarkkailevansa tilannetta ja ohjeistaneensa asevoimia tarvittaviin vastatoimiin.

Lähialueella havaittiin kolme pitkän kantaman BZK-005 -tiedustelulennokkia, kuusi J-11-hävittäjää, kaksi Su-30-hävittäjää, kaksi J-10-hävittäjää, 12 J-16-hävittäjää ja KJ-500-tutkalentokone. Taiwanin eteläpuolelta lensi lisäksi kaksi strategista H-6-pommikonetta, jotka voidaan varustaa ydinaseilla.

Osa Kiinan lentokoneista ylitti Taiwaninsalmen keskikohdan ennen kääntymistään takaisin. Muut koneet lensivät pidemmälle itään saaren eteläpuolella ja palasivat tämän jälkeen takaisin lähes samaa reittiä.

Taiwanin puolustusministeriö painottaa tiedotteessaan, että maa pyrkii välttämään konfliktin Kiinan kanssa. Kiina pitää Taiwania itselleen kuuluvana kapinallismaakuntana.

– Kiinan asevoimien perättömät syytökset ja järjettömät provokaatiot uhkaavat vakavasti Taiwaninsalmen ja lähialueiden turvallisuutta, ministeriö toteaa.

Kiinan lentokoneet ja sota-alukset operoivat Taiwanin lähellä myös viime viikon lopulla.

– Useiden perättömien syiden ja väitteiden vuoksi kommunistijoukot ovat jatkaneet sotilasoperaatioita Taiwanin lähellä viime päivinä, Taiwanin presidentinhallinnon tiedottaja Xavier Chang sanoi South China Morning Post -lehden mukaan.

57 PLA aircraft and 4 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/6bXguqnkwi

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) January 9, 2023