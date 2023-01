Lähes 20 hävittäjäkonetta ja kolme sotalaivaa Taiwanin lähellä

17 Kiinan kansan vapautusarmeijan hävittäjäkonetta ja kolme sota-alusta ovat liikkuneet perjantain aikana Kiinan tasavallan eli Taiwanin alueella. Maan puolustusministeriö kertoo havainneensa hävittäjät ja alukset kello kuuden aikaan aamulla paikallista aikaa. Kiina on ollut enenevissä määrin aktiivinen saaren alueella viime kuukausina.

Ministeriö sanoo tunkeilijoiden saapuneen saaren ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle lounaasta. Taiwan kertoo seuraavansa tilannetta herkeämättä.

– Kiinan tasavallan asevoimat ovat seuranneet tilanneet ja antaneet ilmapartioille, laivaston aluksille ja maissa oleville ohjusjärjestelmille tehtäväkseen vastata näihin aktiviteetteihin, Taiwanin puolustusministeriö kirjoittaa Twitterissä.

Aiemmin torstaina Yhdysvaltain laivaston alus seilasi Taiwaninsalmen läpi, mitä Kiinan kansantasavalta kritisoi välittömästi BBC:n mukaan. Nyt nähdyt kiinalaiset hävittäjät ja sota-alukset voivat olla vastareaktio Yhdysvaltain aluksen toiminnalle.

17 PLA aircraft and 3 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/aF3qywH2aG

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) January 6, 2023