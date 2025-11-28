Automyynnin laskiessa Venäjän suurin autovalmistaja AvtoVAZ valmistautuu puolittamaan tuotantonsa ja leikkaamaan työntekijöidensä palkkoja samassa suhteessa. Mashin mukaan valmistajan toimet jatkuvat ainakin ensi vuoden puoliväliin saakka.

Ladaa valmistava tuotantolinja siirtyy kolmesta vuorosta yhteen ja pienentää kuukausipalkan 70 000 ruplasta 40 000 ruplaan. Yhtiöstä kuitenkin korostetaan, että autojen kysyntä määrää tuotantoaikataulun ja vuorojen määrän.

Jo syyskuun lopulla siirryttiin nelipäiväiseen työviikkoon, joka jatkuu vuoden loppuun asti. Bonukset ja ylityökorvaukset on peruttu. Lokakuussa yli 30 000 henkilöä työllistävä AvtoVAZ alkoi myös irtisanoa henkilöstöä.

Kuluvana vuonna yhtiö odottaa tuottavansa 274 000 autoa, joka on 40 prosenttia suunniteltua vähemmän. Tämänhetkisen ennusteen mukaan tuotanto laskee ensi vuonna vielä 3,3 prosenttia 265 000 autoon.

Venäjän automarkkinat ovat kutistuneet kuluvana vuonna viidenneksellä, mutta uusien Ladojen myynti on pudonnut tammi-lokakuussa vieläkin nopeammin eli 25 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Merkin markkinaosuus on vähentynyt 25,5 prosenttia.

Yhtiön toimitusjohtaja Maksim Sokolovin mukaan automarkkinoiden hitaus johtuu valmistuskustannusten kasvun synnyttämästä hintojen noususta. Ulkopuolisiksi syiksi hän nimeää makrotalouden olosuhteet, keskuspankit korkotason, kiristyneen lainanannon sekä kiinalaisten merkkien hintojen polkemisen.

Hän ehdottaa johtamansa yhtiön tilanteen parantamiseksi, että ei ainoastaan valtion virkamiesten, vaan myös valtionyhtiöiden ja kaikkien valtion hallitsemien organisaatioiden pitäisi vaihtaa autonsa Ladoihin.