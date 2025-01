Lääkäripula uhka terveyspalveluille: Näin tilannetta voitaisiin helpottaa

Talouspolitiikan arviointineuvosto kiinnittää tiistaina julkaisemassaan vuosiraportissa huomiota myös hyvinvointialueiden vaikeuksiin rekrytoida pätevää henkilökuntaa.

Niukkuus lääkäreistä saattaa neuvoston mukaan olla merkittävin yksittäinen este riittävien terveyspalvelujen turvaamiselle.

– Hallituksen päätös korottaa korvauksia yksityisten lääkäripalvelujen käytöstä ei välttämättä helpota ongelmaa, sillä se todennäköisesti lisää lääkärien kysyntää yksityisellä sektorilla, raportissa kirjoitetaan.

Neuvoston mukaan lääkäreiden työpanosta on jatkuvasti syytä yrittää kohdentaa tehtäviin, joissa se on kaikkein arvokkaimmassa käytössä. Myös lääkärien tarjonnan lisääminen on välttämätöntä.

– Yksi vaihtoehto saattaisi olla, että hyvinvointialueet rahoittavat lääkärikoulutusta ulkomaisissa yliopistoissa sillä ehdolla, että koulutettavat myöhemmin työskentelevät hyvinvointialueella tietyn aikaa tai maksavat koulutuskustannuksensa takaisin, raportissa esitetään.

Hallituksen olisi myös tarkasteltava kielivaatimuksia, jotta Suomi voisi houkutella lisää lääkäreitä ulkomailta.

– Suomen kasvava maahanmuuttajaväestö hyötyisi laajemmasta kielivalikoimasta, ja monet suomalaiset voisivat todennäköisesti asioida lääkärin kanssa, vaikka tämä ei hallitsisi täydellisesti suomea tai ruotsia, raportissa kirjoitetaan.

Vuonna 2014 perustettu arviointineuvosto julkaisee vuosittain arvion harjoitetusta talouspolitiikasta.

