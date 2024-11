Lääkäri syytteessä 87 raiskauksesta: Käytti potilaisiin astmapiippua ja muita tavaroita

Lääkäriä syytetään 94 rikoksesta potilaitaan kohtaan. Näistä 87 on syytteitä raiskauksista. Asiasta kertoo esimerkiksi norjalainen VG.

Mies työskenteli ylilääkärinä pienessä Frostan kunnassa hiukan Trondhemista pohjoiseen yhteensä 25 vuoden ajan. Hänen asemaansa alle 3000 ihmisen Frostassa pidetään yhtenä raskauttavana tekijänä, sillä pikkupaikkakunnalla lääkärillä on ollut valta-asema yhteisön luotettuna jäsenenä.

Miehen epäillään lisäksi salakuvanneen vastaanotollaan tekemiään rikoksia. Tutkinnassa on ollut yhteensä 47 000 kuva- ja videotiedostoa. Syytteiden mukaan mies käytti naispotilaisiinsa paitsi vibraattoria, myös astmapiippua, pulloa ja deodoranttipurkkia. Mies on myöntänyt osan näistä teoista ja perustellut toimiaan vaihtoehtoisilla, edullisilla menetelmillä.

Lääkäri on tunnustanut kolme raiskausta ja 35 tapausta, joissa hän on käyttänyt asemaansa hyväkseen saadakseen itselleen seksiä. Omassa todistuksessaan mies väitti, että kyseessä on ollut hoidon harjoittaminen eikä hän ole saanut tapauksista nautintoa. Salakuvaamista mies perusteli sillä, että pelkäsi virheitä ja yritti käydä vastaanottotilanteita tarkasti läpi virheitä välttääkseen.

Oikeudenkäynti 55-vuotiasta miestä vastaan on alkanut aiemmin marraskuussa, ja siinä kuultujen asiantuntijatodistajien mukaan lääkärillä on diagnosoitu sopeutumishäiriö ja pakkomielteinen persoonallisuushäiriö.

Asiantuntijana kuullun naistentautien emeritaprofessorin mukaan lääkärin käyttämät tutkimusmenetelmät eivät ole tutkimusmenetelmiä, joilla voisi diagnosoida niitä asioita, joita lääkäri on väittänyt yrittää selvittävänsä. Monet menetelmistä ovat olleet turhia, kivuliaita ja jopa vaarallisia. Yli 30 000 gynegologista tutkimusta tehnyt todistajalääkäri kertoi, ettei ole koskaan kuullut, että sisätutkimukseen olisi tarvittu enemmän kuin kahta sormea. Koko nyrkin käyttämistä sisätutkimuksessa, kuten syytetty oli tehnyt, ei voi asiantuntijan mukaan mitenkään perustella.

Tiistaina oikeudessa kuultiin useita lääkärin uhreja. Osa uhreista kertoi, että mies oli väittänyt heidän rauhasissaan olevan tulehdusta ja hieronut heidän klitoristaan.

Eräs kolmekymppinen uhri kertoi oikeussalissa Steinkjerin kaupungissa tiistaina, että ei itse ollut ymmärtänyt tulevansa hyväksikäytetyksi.

– Mutta kehoni tiesi. Vartaloni pani hanttiin, nainen sanoi oikeudessa.

– Halusin mennä hänen vastaanotolleen koska halusin parantua. Pääni luotti häneen, mutta kehoni ei. Tunnen oloni hyväksikäytetyksi.

Oikeuskäsittely jatkuu vielä useita viikkoja. Istunnoissa tullaan esimerkiksi tutustumaan todisteisiin eli katsomaan lääkäriltä takavarikoituja videoita, joita hän kuvasi jopa 12 eri kameralla.