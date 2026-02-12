Kypäräkohun ukrainalainen urheilija ei taivu – kolme vaatimusta

Ukrainalainen skeleton-kelkkailija Vladyslav Heraskevyts sanoo kannanotossaan, ettei koskaan halunnut ajautua skandaaliin Kansainvälisen olympiakomitean kanssa ja ettei hän luonut itse kypäräänsä liittyvää tilannetta. Hänen mukaansa kyse on olympiakomitean omasta sääntötulkinnasta, jota monet pitävät syrjivänä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kohu lähti Heraskevytsin ”muistokypärästä”. Siihen on kuvattu Venäjän hyökkäyssodassa kuolleita ukrainalaisia urheilijoita. Kansainvälinen olympiakomitea on kieltänyt kypärän käytön. Ratkaisu on kirvoittanut runsaasti arvostelua ja tuen ilmauksia ukrainalaisurheilijalle ympäri maailmaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Vaikka tämä skandaali onkin mahdollistanut huomion kääntämisen kuolleisiin ukrainalaisiin urheilijoihin, vie skandaali myös valtavasti huomiota itse kilpailuilta ja niihin osaa ottavilta urheilijoilta. Siksi esitän loppua skandaalille, Heraskevyts toteaa X:ssä julkaisemassaan kannanotossa.

Urheilijalla on kolme vaatimusta. Ensiksi hän esittää muistokypärän kiellon perumista. Toiseksi Heraskevyts vaatii anteeksipyyntöä ja viimeiseksi generaattorien toimittamista ukrainalaisille urheilukohteille solidaarisuuden osoituksena ukrainalaiselle urheilulle.

Я пропоную завершити цей скандал.

I propose to end this scandal.



Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які… pic.twitter.com/EX0kkQ13oy — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 12, 2026