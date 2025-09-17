Kymmenien kilojen kokaiinivyyhti paljastui Turussa

Tulli, Keskusrikospoliisi ja Lounais-Suomen poliisilaitos ovat saaneet päätökseen poikkeuksellisen laajan huumausaineiden salakuljetus- ja levitysrikosten esitutkinnan.
Rikoskokonaisuudessa epäillään, että Suomeen tuotiin vuosien 2023 ja 2024 aikana huumeita noin seitsemän miljoonan euron arvosta.
Tutkinta sai alkunsa heinäkuussa 2024, kun Tulli takavarikoi Turussa Yhdysvalloista postitse lähetetyt kokaiinierät. Kolmessa lähetyksessä oli yhteensä 8,3 kiloa kokaiinia. Kotietsintöjen yhteydessä takavarikoitiin myös 30 000 euroa käteistä.
– Tulli on takavarikoinut kymmeniä kiloja kokaiinia vuoden 2024 ja 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Käyttö ja kysyntä Suomessa on lisääntynyt tasaisesti, kertoo tutkinnanjohtaja, tulliylitarkastaja Tatu Suvikas.
Esitutkinnan mukaan rikollisorganisaatiota johti Ruotsissa asuva noin 30-vuotias mies, ja sen jäsenet salakuljettivat maahan ainakin 36 kiloa kokaiinia, 22 kiloa amfetamiinia, 36 kiloa marihuanaa ja satojatuhansia tablettimuotoisia huumausaineita.
Aineita tuotiin sekä postitse että kuriiripalveluilla. Lisäksi käytettiin maarajaa.
Tutkinta paljasti myös piilokontin Vuosaaren satamassa, jonne oli kätketty 38 kiloa kokaiinia. Rikollisorganisaation jäseniä havaittiin etsimässä konttia useaan otteeseen, ja osa heistä otettiin kiinni satamassa lokakuussa 2024.
Lounais-Suomen poliisilaitos tutki huumeiden vastaanottamista ja jakelua Varsinais-Suomessa. Huumausaineita levitettiin pääkaupunkiseudulta Turkuun. Esitutkinnassa paljastui lisäksi rahanpesuverkosto, jonka epäillään vastanneen rikoshyödyn siirtämisestä ulkomaille.
– Turkulainen epäilty käytti muita organisaation jäseniä huumeiden vastaanottajina ja levittäjinä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Gustafsson.
Tutkinnassa ilmeni myös törkeän väkivaltarikoksen valmistelu Turussa helmikuussa 2025. Kohteena oli yksi levitysorganisaation suomalaisjäsen. Poliisi esti teon ja otti kaksi Ruotsin kansalaista kiinni.
Juha-Pekka Karkkola Keskusrikospoliisista kertoo, että väkivallalla pyrittiin painostamaan esitutkintakertomusten muuttamiseen.
– Näkemykseni mukaan tämä osoittaa ruotsalaisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan ammattimaisuutta ja järjestäytyneisyyttä, hän toteaa.
Esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle. Tapauksessa on yli 40 epäiltyä ja kolme edelleen tutkintavankeudessa.