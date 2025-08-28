Kymmenet kamerat tarkkailevat Helsinkiä – näin poliisi seuraa reaaliajassa

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisi kertoivat mediatilaisuudessa, mitä Helsingin asuinalueilla koetulle turvattomuuden tunteelle sekä lisääntyvälle huumeongelmalle, järjestyshäiriöille ja peukun eli alfa-pvp:n käytölle aiotaan tehdä.

Poliisipäällikkö Jari Liukku kehui, että Helsingin poliisin hälytysvalmius on paras koskaan. Kiireellisimmissä tehtävissä tullaan paikalle 4,8 minuutissa, vaikka hälytystehtävien määrän arvioidaan nousevan tänä vuonna yli 12 prosenttia.

Järjestyshäiriöiden sekä väkivalta- ja huumetehtävien kasvu työllistää poliisia.

– Olemme lisänneet merkittävästi jalkautuvaa valvontaa, kertoi Liukku, jonka mukaan näkyvä läsnäolo on myös se, mitä asukkaat poliisilta odottavat.

Tänä vuonna poliisi tekee noin 26600 jalkautuvaa tehtävää, mikä on noin kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Myös toiminnan tuloksia mitataan.

Kameravalvontaa ollaan Liukun mukaan tehostamassa, sekä poliisin omin toimin että myös yhteistyössä kaupungin kanssa.

Poliisin tiedotteen mukaan kameroita on jo kymmeniä Helsingin alueella. Kameravalvottuja alueita seurataan poliisin johtokeskuksen kautta reaaliajassa, jolloin huomataan, jos ongelmia alkaa ilmetä. Tämä toimii osaltaan häiriöitä ja rikoksia ennaltaehkäisevästi sekä tukee rikosten selvittämistä.

– Ruotsista ja Tukholmasta on tästä positiivista kokemusta ja sitä hyödynnetään, Liukku mainitsi.

Tiivistä yhteistyötä tehdään myös joukkoliikenteen ja kaupan toimijoiden kanssa.

Huumeiden käyttäjien määrä olisi poliisin mukaan tärkeä saada laskuun.

– Huumausaineet eivät ole vain Helsinkiin ja Suomeen liittyvä asia. Huumeiden käyttö on lisääntymässä myös EU:ssa ja se lisääntyy myös maissa, joissa kannabis on vapautettu tai käyttöhuoneita kokeilussa tai jo käytössä, Liukku tähdensi.

Huumausaineiden lisääntyvä käyttö ja siihen liittyvät haitat tulevat näkymään katukuvassa entistä enemmän, jollei käytön kasvua saada taittumaan.

Helsingin poliisilaitos ja Helsingin kaupunki tehostavat yhteistyötä päihdehoitoon ohjaamisessa ja huumekuolemien ehkäisyssä erityisesti Pasilan poliisivankilassa, jossa on vuosittain noin 16000 kiinniotettua henkilöä.

Monilla poliisivankilan asiakkailla on vakavia päihdeongelmia. Toimintamuoto kehitetään yhteistyössä poliisin, päihdepalvelujen, palvelunkäyttäjien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

– Huumausaineiden haitat Helsingin katukuvassa ovat ilmiselvästi kasvaneet. Kaupungin laaja palvelutarjonta, ennaltaehkäisy ja korjaavat palvelut toimivat ensilinjassa. Tilanne vaatii kaupungilta myös uusia määrätietoisia toimia, Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) luonnehtii tiedotteessa.

Mediatilaisuudessa Sazonovilta kysyttiin, miten peukun käytön pahimmiksi alueiksi nimetyt Kurvi, Itäkeskus ja Kontula saadaan rauhoitettua ja alueiden välisiä turvallisuudessa koettuja eroja tasattua.

Sazonov vastasi, että on useita keinoja, joita kohdistetaan esimerkiksi juuri Sörnäisten Kurviin. Kaupungin keskeinen rooli on vahvistaa päihdepalveluiden saatavuutta ja jalkautuvaa työtä.

– Toinen asia on se, että huumeiden myynnin puolella yhteistyö poliisin kanssa korostuu, jossa vahvistamme entisestään tilannekuvan jakamista ja seuraamista, jotta voimme katsoa miten resursseja kohdistetaan.

Kolmantena asiana Sazonov sanoi, että kaupunkiympäristön viihtyisyydellä, kuten siisteydellä ja esimerkiksi penkeillä on oma merkityksensä.

Sazonov totesi, että huumetilanteen ja sen aiheuttamien lieveilmiöiden paheneminen näkyy paitsi poliisin tilastoissa myös kaupunkilaisilta tulevissa yhteydenotoissa ja toimijoiden kanssa keskustellessa.

Pitkäjänteisempi suunnittelu lähtee kaupungin uuden päihdestrategian laatimisesta, mutta Sazonov totesi, että myös nopeita toimenpiteitä tarvitaan.

– Kaupungin eri toimialoja on pyydetty valmistelemaan nopeita toimia, joilla reagoimme tilanteeseen omin palveluin ja yhteistyössä poliisin kanssa.

Kaikkien viranomaistoimien lisäksi Sazonov sanoi haluavansa korostaa yksilönvastuuta ja suunnata viestinsä jokaiselle helsinkiläisille. Huumeiden käyttö niin kutsuttuun biletarkoitukseen on lisääntynyt.

– Jokaisen on kannettava oma vastuunsa. Paitsi että se on laitonta, niin viihdetyylinen huumausaineiden käyttö osaltaan ylläpitää järjestäytyneen rikollisuuden rahavirtoja ja huumeiden kauppaa, pormestari totesi.

Silloin ei voi Sazonovin mukaan ulkoistaa itseään vastuusta, sillä näin ”pahakin” ongelmakäyttö ja peukun kaltaisten aineiden käyttö lisääntyy ja kaikkien turvallisuus heikkenee.

