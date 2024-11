Kylä ryöstettiin paljaaksi, mutta joukkoja ei ollut lähelläkään

Venäjän tv-kanavilla on esitelty viime viikkoina näyttävästi maan asevoimien taistelua Ukrainassa.

Valtiollisessa propagandassa ei tuoda esiin omien joukkojen kärsimiä valtavia tappioita tai muita vaikeuksia, vaan kerrotaan ”militanttien” tuhoamisesta ”erityisoperaatioalueella”.

Venäläismediassa julkaistiin kuluvalla viikolla reportaasi Kurskista, jonne on koottu noin 50 000 sotilasta ukrainalaisten ajamiseksi pois elokuun alussa vallatulta alueelta. Ukrainalaisten kerrottiin vetäytyneen kiilan luoteispuolella sijaitsevasta Glushkovosta, joka olisi nyt ”vapautettu”.

Todellisuudessa Ukrainan kärkiyksiköt olivat elokuussa lähimmillään noin kuuden kilometrin päässä kylästä, mutta eivät koskaan edenneet sinne asti.

Venäjän propagandassa kerrottiin myös ”ukrainalaisjoukkojen ryöstelystä Glushkovossa”. Kotiinsa palanneiden asukkaiden väitettiin löytäneen asuntonsa sekasortoisessa tilassa. Rintamalinjan perusteella vahingot ja varkaudet olivat kaupunkiin sijoitettujen ja sen läpi kulkeneiden venäläisjoukkojen tekosia.

Russian TV is delivering nice news from the Kursk zone claiming that Ukrainian forces have been knocked out of the village of Glushkovo. The problem is, Ukrainian forces never entered it in the first place.

Today, Russian newspapers also reported on alleged 'looting by Ukrainian… pic.twitter.com/RvoisOFSiL

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 12, 2024