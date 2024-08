Kuvat paljastivat tuhot Venäjän öljyvarikolla

Ukraina on onnistunut iskemään venäläistä öljyteollisuutta vastaan lennokeilla. Rostovin ja Orjolin alueille tehdyt iskut aiheuttivat merkittävää vahinkoa ainakin Rostovissa sijainneeseen öljyvarikkoon.

– Massiivisen lennokkihyökkäyksen seurauksena useita varastorakennuksia Kamenskin ja Morozovskin piireissä vaurioitui, Rostovin alueen kuvernööri Vasili Golubev sanoi The Kyiv Independentin mukaan.

Rostovin alueen asukkaat ilmoittivat kuulleensa räjähdyksiä Rostov-na-Donussa, Bataiskissa ja Morozovskissa. Paikalliset kertoivat myös tulipalosta Morozovskin sotilaslentokentällä. Polttoainesäiliöiden kerrotaan syttyneen tuleen alueen Kamenskin piirissä.

Alta löytyvältä Radio Free Europen videolta näkee selvästi, miten ainakin neljä öljyvarikon varastoa vahingoittui tai tuhoutui lennokki-iskun seurauksena. Videon on jakanut viestipalvelu X:ssä Ukrainan sotaa seuraava Noelreports.

Drone strikes on the Atlas plant's oil depot in Rostov region overnight caused significant damage. At least four fuel storage tanks were damaged, as shown in the photos. pic.twitter.com/50ftVL8mUm

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2024