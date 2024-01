Kuvat paljastivat Israelin Merkava-tankkien uudet suojaukset

Israelin kerrotaan päivittäneen Merkava III -taistelupanssarivaunujaan lennokkien ja kotitekoisten räjähteiden aiheuttamaa uhkaa vastaan. Vaunuja on käytetty viime syksystä lähtien Gazan operaatiossa ääriliike Hamasia vastaan.

Uudet suojaukset pohjautuvat taistelukentän kokemuksiin, sillä asutuskeskusalueella liikkuminen voi olla erittäin haastavaa panssarivaunumiehistölle rajoitetun näkyvyyden vuoksi. War Zone -sivuston mukaan vaunujen laitoihin asennetut raidat estävät magneettiräjähteitä tarttumasta kiinni metalliin.

Tykkitornien päälle on rakennettu Ukrainan rintamalta tuttuja kehikkoja. Niiden tehtävänä on suojata vaunua pienten lennokkien pudottamilta kranaateilta.

Uudet varusteet kävivät ilmi muun muassa Kiinan valtionmedia Xinhuan julkaisemista kuvista, joissa näytettiin Gazan lähialueella operoivia Merkava III -tankkeja.

Israelin asevoimat (IDF) on ilmoittanut siirtyvänsä parhaillaan kohti ”matalamman intensiteetin operaatioita” Hamasia ja muita sotilaallisia ryhmiä vastaan. Tuhansia reserviläisiä on jo lähetetty kotiin. Merkava III -vaunumalli on vähitellen poistumassa IDF:n aktiivijoukkojen kalustosta, joten se on ollut pääasiassa reserviläisyksiköiden käytössä.

Israelin kerrottiin aiemmin tuoneen uuden huippumodernin Eitan-panssariajoneuvon Gazan taisteluiden tueksi. Se pystyy havaitsemaan ja tuhoamaan vihollisen panssarintorjuntaohjukset ennen niiden iskeytymistä kohteeseensa Iron Fist- eli Rautanyrkki-suojausjärjestelmänsä avulla.

