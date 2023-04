Kuvat näyttävät: HIMARS-isku räjäytti venäläisjoukkojen aseman

Ukrainan asevoimat on tuhonnut viime kesän jälkeen kymmeniä Venäjän asevarastoja, komentokeskuksia ja muita kohteita amerikkalaisilla HIMARS-täsmäraketinheittimillä.

Venäjän asevoimat vastasi uuteen uhkakuvaan hajauttamalla ammushuoltoaan ja siirtämällä niitä kauemmas rintamalinjasta. Tästä huolimatta iskut ovat jatkuneet.

Venäjän puolustusministeriö on väittänyt tilannekatsauksissaan, että HIMARSeja olisi tuhottu ainakin kolme kertaa enemmän kuin niitä on Ukrainalle toimitettu. Kaikkien täsmäraketinheitinten kerrottiin olevan toimintakunnossa vielä viime vuoden lopulla.

Paikallismediassa kerrotaan Ukrainan iskeneen Donetskissa sijaitsevan Marjinkan lähialueella venäläisjoukkojen kohteita vastaan. Alueelle on käyty kevään aikana kiivaita taisteluita, joiden yhteydessä Venäjän rynnäköt on torjuttu kovin tappioin.

Kuvien perusteella Venäjän 163. panssarirykmentti olisi käyttänyt paikallista teollisuusrakennusta sotilasajoneuvojen suojana. HIMARS-isku vaikuttaa raunioittaneen rakennuksen.

Kuvien perusteella venäläisjoukot menettivät useita Tigr-panssariajoneuvoja, Ural-rekkoja ja muuta sotilaskalustoa maaliskuun lopulla tehdyssä iskussa.

Photos of a destroyed Tigr, Ural trucks, and other equipment reportedly after a HIMARS strike on Russia's 163rd Tank Regiment in the Marinka area from March 20.https://t.co/n6iNevRmWW pic.twitter.com/JQgx1QC1y8

— Rob Lee (@RALee85) April 10, 2023