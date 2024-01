Kuvat näyttävät: 70 vuotta vanhat tankit taistelevat rintamalla

Venäjän asevoimat on ottanut käyttöön Ukrainan sodan alkuvaiheen jälkeen runsaasti panssarikalustoa kylmän sodan aikaisista varastoistaan. Vaunut ovat usein edellyttäneet modernisointia ja mittavaa huoltoa.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n entisen varajohtajan mukaan Venäjän sotateollisuus tuottaa tällä hetkellä noin 20 uutta taistelupanssarivaunua kuukaudessa. Tämän lisäksi rintamalle tuodaan satakunta modernisoitua vaunua, joiden laatu on osin kyseenalaista.

Ukraina väittää tuhonneensa helmikuun 2022 jälkeen yli 6 000 panssarivaunua ja yli 11 000 panssariajoneuvoa.

Rintamalla havaittiin jo viime vuonna vanhempia T-64- ja T-55-vaunuja, jotka valmistettiin 1900-luvun puolivälissä. Näitä on ilmeisesti käytetty pääosin tykistön lailla epäsuoraan tuleen.

Venäjän puolustusministeriön Zvezda-media esittelee tuoreessa raportissaan laivaston 810. jalkaväkiprikaatin kalustoa Hersonin alueella. Videolla näkyy T-55-panssarivaunu, jonka tykkitornin päälle on asennettu metallinen ”häkkisuoja”. Sen tarkoitus on suojata pienten lennokkien pudottamilta kranaateilta.

Miehistö kertoo käyttävänsä vaunuaan tykistöaseena, sillä muu käyttö olisi liian riskialtista. Kohteet etsitään tiedustelulennokkien avulla, ja niitä myös käytetään tulenohjaukseen. Epäsuoran tulen sanotaan häiritsevän vastapuolen joukkojen rotaatioita ja mahdollisia maihinnousuja Dnepr-joen yli.

LUE MYÖS:

Kreml saa rintamalle kuukaudessa 120 uutta panssarivaunua (VU 18.1.2024)

Venäläisyksikkö varustettiin Ukrainaan 1950-luvun tankeilla (VU 14.9.2023)

A T-55 tank used by Russia's 810th Naval Infantry Brigade in Kherson Oblast.https://t.co/7PPMWHaGwi pic.twitter.com/3G70WkB2Wd

— Rob Lee (@RALee85) January 30, 2024