Räjähdykset repivät Venäjän tukikohtaa: Viiden hävittäjän väitetään tuhoutuneen

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n alaisten joukkojen kerrotaan tehneen suuren lennokki-iskun Kurskin lentotukikohtaan Venäjälle. RBC-Ukrainan mukaan ukrainalaiset väittävät aiheuttaneensa iskulla raskaita tappioita venäläisille.

Lähteet SBU:ssa kertovat, että öisessä iskussa käytettiin peräti 16 kamikaze-lennokkia. Niiden sanotaan tuhonneen neljä Su-30-hävittäjää ja yhden MiG-29-hävittäjän. Ukrainalaisten mukaan myös tukikohtaa suojanneisiin ilmatorjuntajärjestelmiin osuttiin.

Venäläisten kerrotaan ampuneen alas vain kolme lennokkia. SBU:sta huomautetaan venäläisten itsekin raportoineen alueella 13 räjähdystä.

– Tiedämme tarkoista vahingoista ja kuolleiden ja haavoittuneiden määristä lähitulevaisuudessa, lähde sanoo.

Venäläisillä sosiaalisen median tileillä on jaettu videoita räjähdyksistä Kurskissa. Alueen kuvernööri on myöntänyt lennokki-iskun. Hänen mukaansa se jäi kuitenkin yritykseksi ja väitetysti vain yksi lennokki osui rakennukseen kaupungissa.

Mediatietojen mukaan iskuissa on saatettu käyttää australialaisia SYPAQ Corvo -lennokkeja. Edullinen pahvirunkoinen lennokki on helppokäyttöinen ja erittäin vaikea havaita. Corvo kykenee tiettävästi kuljettamaan muutaman kilon painoisen räjähteen ja lentämään enimmillään noin 120 kilometrin matkan. Kuljetettu kuorma vaikuttaa lentomatkaan.

Kurskin lentotukikohta sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. On siis hyvinkin todennäköistä, että isku suoritettiin Venäjän rajojen sisältä.

