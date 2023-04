Kuva osoittaa: Ukraina joutuu käyttämään vanhoja ohjuksia

Vuodetuissa Yhdysvaltain tiedusteluasiakirjoissa varoitettiin Ukrainan asevoimien kärsivän pulaa muun muassa tykistöammuksista ja ilmatorjuntaohjuksista.

Tiettyjen asejärjestelmien ammustilanteen sanottiin olevan kriittinen. Eräässä asiakirjassa näkyneen aikajanan mukaan NASAMS-ilmatorjuntaohjusten arvioitiin loppuvan huhtikuun puolivälin tienoilla. Neuvostovalmisteisten SA-8-, SA-10- ja SA-11-ohjusten ennakoitiin loppuvan viimeistään toukokuun aikana ilman uusia toimituksia.

Helmikuun 23. päivänä tehdyn tiedusteluarvion perusteella Ukrainan asevoimat olisi käyttänyt esimerkiksi SA-10-ohjuksia 180 kappaletta kuukaudessa. Niitä oli tuolloin saatavilla yhteensä 421 kappaletta. Tilanne voi hieman helpottua muun muassa amerikkalaisten I-HAWK- ja Patriot-ohjusten toimitusten myötä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella Ukraina on pyrkinyt kohentamaan ammustilannetta käyttämällä muun muassa vanhoja jordanialaisia ilmatorjuntaohjuksia. Jordania poisti SA-8- eli 9K33 Osa -järjestelmänsä käytöstä vuonna 2017 ja möi osan niistä Armenialle.

Julkaistuissa kuvissa Jordaniasta peräisin olevat ohjukset tunnistaa punertavasta suojakotelosta. Niiden toimintavarmuus on ilmeisesti aiempaa heikompi.

Ukrainan 1129. rykmentin mukana ollut sotakirjeenvaihtaja sanoo joukkojen tuhonneen noin 80 prosenttia Venäjän lennokeista Osa- eli SA-8-järjestelmillä. Heikosti panssaroidut ajoneuvot ovat vanhoja ja rikkoontuvat usein, eivätkä ne pysty liikkumaan kunnolla maanteiden ulkopuolella.

Lennokkeja on tuhottu lisäksi Britannian toimittamilla Martlet-ilmatorjuntaohjuksilla. Starstreak-ohjukset on varattu sotilaskohteita ja helikoptereita varten.

