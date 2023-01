Kuva näyttää: Verkko torjui Venäjän itsemurhalennokin

Venäjän asevoimat on käyttänyt Ukrainan sodassa ZALA Aero Group -yhtiön kehittämiä Lancet-lennokkeja, jotka on suunniteltu tiedustelun ohella kohteiden tuhoamiseen.

Noin 12 kilogramman laite pystyy kuljettamaan kolmen kilogramman taistelukärjen ja iskeytymään kohteeseen noin 100 kilometrin tuntivauhdilla. Pienempi Lancet-versio painaa viisi kilogrammaa.

Venäjän joukot ovat käyttäneet Lancet-lennokkeja muun muassa ukrainalaisia ilmatorjuntajärjestelmiä ja tykistöaseita vastaan. Ne laukaistaan katapultilla yleensä sen jälkeen, kun kohde on havaittu muilla tiedustelulennokeilla.

Maan puolustusministeriö on julkaissut säännöllisesti videoita iskuista. Lancetien aiheuttamat tuhot ovat tiettävästi jääneet usein rajallisiksi niiden pienen taistelukärjen vuoksi.

Ensimmäistä kertaa vuonna 2019 esiteltyjen laitteiden valmistuksen kerrotaan hidastuneen huomattavasti kansainvälisten pakotteiden seurauksena, sillä Venäjä ei pysty enää hankkimaan korkeateknologiaa länsimaista.

Ukrainan merijalkaväessä palvelevan sotilaan julkaisemien kuvien perusteella itsemurhalennokkien iskuilta voi suojautua kohtuullisen yksinkertaisilla keinoilla. Puolan toimittama AHS Krab -panssarihaupitsi vältti suoran osuman sen ympärille pystytetyn, pienten puunrunkojen ja oksien varassa lepäävän teräsverkon avulla. Kuvassa sotilas tutkii Lancetia, joka ilmeisesti putosi teräsverkon läpi räjähtämättä.

Ukrainan asevoimat on saanut lisäksi käyttöönsä moderneja häirintälaitteita, joiden avulla vastapuolen lennokkeja voi pudottaa tai jopa kaapata. Venäjän lennokkeja pudotetaan lisäksi usein käsiaseilla ja esimerkiksi Saksan toimittamilla Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunuilla.

Anti-drone net that saved the AHS Krab self-propelled howitzer, from Russian Lancet kamikaze drone. https://t.co/3cmfTgZUSi

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 22, 2023