Kuntien huolet hankintalaista luvataan huomioida

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoi Kuntamarkkinoiden tentissä, että kuntien esittämät huolet hankintalaista huomioidaan lain valmistelun yhteydessä.

– Siellä on tunnistettu kuntakentälle erityisen herkkiä paikkoja, ministeri viittasi lain kuulemiskierroksen aikana kunnilta saatuun palautteeseen.

– Työ- ja elinkeinoministeriö käy nyt niitä läpi, Ikonen sanoi.

Hankintalain uudistuksella hallitus haluaa edistää markkinoiden toimivuutta, avointa kilpailua ja yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisen sektorin tarjouskilpailuihin. Tällä hetkellä kunnat ovat voineet kiertää kilpailutuksia nimellisesti omistamiensa inhouse-yhtiöiden kautta. Tähän myös markkinaoikeus on puuttunut.

Hankintalaki on työministeri Matias Marttisen (kok.) vastuulla.

Hallituksen esityksessä lakia muutettaisiin niin, että hankintayksikön tulee omistaa inhouse-yhtiöstä vähintään 10 prosenttia, jotta yhtiöltä voidaan hankkia palveluita kilpailuttamatta.

Kevään lausuntokierroksen perusteella kunnat pelkäävät lain kasvattavan kustannuksia ja aiheuttavan ongelmia hankintoihin.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen tyrmäsi tentissä hankintalain.

– Tästä uhkaa tulla megaluokan lasku kunnille, ja etenkin jätehuollossa seuraukset voivat olla todella karmeita. Tämä voi johtaa siihen, että Suomesta tulee pohjoisen Napoli, Tuppurainen maalaili.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius ja kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja, liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala vakuuttivat, että kuntien huolia kuunnellaan hallituksessa.

Poutala muistutti, että julkisten hankintojen arvo on noin 40 miljardia euroa.