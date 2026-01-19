Kun peritty talo tuokin ongelmia – kansanedustaja poistaisi veron

Perintöveron alaraja nousi tämän vuoden alussa. Jatkossa alle 30 000 euron perinnöstä ei tarvitse maksaa perintöveroa. Aiemmin alarajana oli 20 000 euroa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen huomauttaa blogissaan, että perintöveron vuoksi perinnöistä tuli monelle kauan odotetun ja toivotun pienen taloudellisen helpotuksen sijaan riesa. Perintövero piti maksaa, vaikka rahaa siihen ei tullutkaan.

– Julkisuudessa on ollut erilaisia tilanteita missä esimerkiksi peritty vanha talo ja kerrostaloasunto onkin tuonut vain ongelmia. Peritty omaisuus on tuonut tukun juoksevia menoja kiinteistöveroista vastikkeisiin, lämmityksiin ja jätehuoltoon. Ja perään sitten heti se perintöverolappukin postilaatikkoon. Nopea myyntikään ei aina onnistu, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa oikeudenmukainen verotus kohdistuukin aina kykyyn maksaa vero eikä esimerkiksi siihen, että joku omainen kuolee.

– Surun päälle on tullut lisää surua tai ainakin harmaita hiuksia.

Heinonen muistuttaa, että kokoomuksen pitkäaikainen tavoite onkin ollut poistaa perintövero kokonaan.

– [Työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtajan] Risto Murron työryhmä ehdottikin viime keväänä, että perintövero poistettaisiin ja verotus tapahtuisi vasta, jos omaisuus myydään. Tämä edistäisi talouskasvua ja investointeja, mutta vapauttaisi mm. yrityksissä pääomia suoraan tuottavaan käyttöön. Monessa tapauksessa myös perheyritysten jatkuvuus varmistuisi ja työpaikat säilyisivät kotimaassa. Perheyritykset nimittäin työllistävät liki puolet yksityisen sektorin työvoimasta ja perintövero uhkaa nyt niitäkin.

Sama koskee hänen mukaansa myös lukuisia sukupolvenvaihdosvaiheeseen tulevia maatiloja. Niiden jatkon varmistaminen on myös keskeinen huoltovarmuus- ja ruokaturvakysymyskin.

Perintöverokeskustelussa esille nousee usein länsinaapuri Ruotsi. Heinonen muistuttaa, että Ruotsissa perintövero poistettiin jo yli 20 vuotta sitten silloisen demarihallituksen johdolla. Sen taloudelliset vaikutukset ovat olleet erittäin myönteisiä.

– Valtiontalous ei romahtanut vaan päinvastoin. Näin muuten tapahtuisi meilläkin. Meillähän koko perintöveron tuotto on vain noin yhden prosentin valtion kokonaisbudjetista. Haitta sen sijaan miljardiluokkaa. Ja Ruotsissakin verotulot valtion kassaan kasvoivat ja kansankunta vaurastui. Siinä ei hävinnyt kukaan, vaan jokainen ruotsalainen voitti, Heinonen huomauttaa.

Hänen mukaansa Ruotsissa kukaan ei enää haikaile perintöveron perään. Sen sijaan Suomessa osa poliitikoista tuntuu suorastaan rakastavan sitä.

Nyt tehdyn alarajan noston lisäksi pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus pidensi myös perintöveron maksuaikaa kymmeneen vuoteen ja laski koron marginaalin kahteen prosenttiin.

– Nämä päätökset olivat tärkeitä ja oikeudenmukaisia askelia oikeaan suuntaan, Heinonen huomauttaa.

Tällä hetkellä Suomessa pohditaan, miten saisimme talouden uuteen kasvuun ja lisää työpaikkoja sekä investointeja. Heinosen mukaan nyt tarvitaankin rohkeita päätöksiä. Yksi niistä olisi hänen mukaansa perintöverosta luopuminen kokonaan.

– Yritysten pakkomyynti, monissa tapauksissa ulkomaiselle sijoittajille, vain perintöverojen maksamisen takia tuntuu koko maamme kannalta hullulta ja sitä se onkin. Omistajuus ja pääomat valuvat ulkomaille ja sen jälkeen helpolla myös työpaikat. Uskon, Ruotsissakin nähtyyn nojaten, että julkinen taloutemme hyötyisi tästä kasvun, työllisyyden ja muiden verotulojen kautta, Heinonen toteaa.

Hänen mukaansa perintöverosta voitaisiin luopua nopeastikin. Jopa ensi vuoden alusta lähtien.

– Laitetaan tämäkin raha tuottamaan hyvää ja lisää hyvinvointiyhteiskunnallemme. Nyt tarvitaan rohkeita muutoksia.