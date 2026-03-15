Ex-suurlähettiläs: Donald Trump voisi pakottaa Kremlin rauhaan

Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan lopettamisen oli määrä olla Donald Trumpin toisen kauden alkuvaiheen tärkein ulkopoliittinen tavoite. Kyse ei ole amerikkalaisen konkaridiplomaatti William Taylorin mukaan ollut pelkästä retoriikasta, vaan sen toteuttamiseksi on todella ponnisteltu.

– Kuluneen vuoden aikana hallinnon korkeat virkamiehet ovat lähes varmasti omistaneet enemmän aikaa Ukrainalle kuin millekään muulle ulkopolitiikan kysymykselle, Yhdysvaltain suurlähettiläänä Kiovassa 2006–2009 palvellut Taylor sanoo Atlantic Council –ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Trumpin hallinnon huomio keskittyy juuri nyt vahvasti Iranin vastaisiin sotatoimiin, mutta operaation päätyttyä USA:n on syytä keskittyä Ukrainaan, hän toteaa.

– Yhdysvaltain presidentillä on ainutlaatuinen mahdollisuus lopettaa Ukrainan sota, joka on hänen käsittelemistään konflikteista vaikein. Vaikka edistyminen on ollut viimeisen vuoden aikana ajoittain hidasta, Vladimir Putin tietää, että Trumpilla on vaikutusvaltaa pakottaa hänet tappamisen lopettamiseen, Taylor huomauttaa.

Putin pelkää hänen mukaansa amerikkalaisten Tomahawk-risteilyohjusten luovuttamista Ukrainan asevoimien käyttöön ja vielä enemmän sitä, että niitä alettaisiin tuottaa Ukrainassa.

Poimintoja videosisällöistämme

– Trump voisi toteuttaa myös muita toimia. Vaikka Iranin sodan aiheuttama öljyn hinnannousu tuo väliaikaista helpotusta Venäjälle, Putinia kauhistuttaa ajatusta hänen öljynvientiinsä kohdistuvan paineen jatkumisesta, Taylor toteaa.

Trumpin hallinto on jo määrännyt Intialle tulleja rangaistuksena venäläisen öljyn ostamisesta, asettanut pakotteita kahdelle suurimmalle venäläiselle öljy-yhtiölle ja takavarikoinut säiliöaluksia, joita on käytetty sanktioiden kiertämiseen. Juuri tällaiset keinot voisivat lopulta pakottaa Putinin lopettamaan sodan.

Venäjään kohdistuvaa painetta voitaisiin Taylorin mielestä entisestään lisätä myös arvioimalla uudelleen, sijoitetaanko läntisiä joukkoja Ukrainaan vasta mahdollisen tulitaukosopimuksen myötä vai jo sitä ennen.

– Koska venäläiset kieltäytyvät neuvottelemasta vakavasti eikä muodolliseen tulitaukoon ole ehkä edellytyksiä, liittouman pitäisi sijoittaa nämä joukot jo nyt, hän sanoo.

Eurooppalaisissa pääkaupungeissa Venäjän muodostama uhka tiedostetaan hänen mukaansa selvemmin kuin Washingtonissa. Siitä kertoo osaltaan EU-maiden päätös lainata Ukrainalle 90 miljardia euroa varmistaakseen maan puolustuskyvyn – ja hankinnat myös yhdysvaltalaiselta puolustusteollisuudelta – seuraavien kahden vuoden ajaksi.

– Ukrainalaiset jatkavat puolustustaisteluaan ja suojelevat myös muuta Eurooppaa vihamieliseltä Venäjältä. Eurooppalaiset ovat kasvattamassa sekä sotilaallista että taloudellista tukeaan. Trumpilla olisi ainutlaatuinen tilaisuus pakottaa Putin tappamisen lopettamiseen. Iran-operaation päätyttyä hän voisi käyttää vaikutusvaltaansa Ukrainan sodan lopettamiseksi ja siten varmistaa maineensa rauhan miehenä, Taylor kiteyttää.