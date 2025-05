Kumpi oli ovelampi? Venäjän mediassa yllättävä väite neuvotteluista

Venäjän presidentti Vladimir Putin vastasi viikonloppuna länsimaiden vaatimukseen 30 vuorokauden tulitauosta ehdottamalla kahdenvälisten neuvotteluiden aloittamista Ukrainan kanssa Turkin Istanbulissa.

Asiantuntijoiden mukaan Putinin ilmoitus vaikuttaa olleen melko spontaani reaktio ulkoiseen paineeseen, sillä sitä ei tiettävästi valmisteltu hallinnossa, eikä keskusteluista kysytty edes Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganilta.

BBC:n pitkän linjan kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg nostaa esiin venäläismedioissa esitettyjä arvioita Ukrainan sodan diplomaattisesta käänteestä. Nezavisimaja gazeta -lehti arvioi Venäjän ja Ukrainan jatkavan Istanbulissa keväällä 2022 käytyjä kesusteluita sodan päättämiseksi. Lehden mukaan tulitaukoa koskeva kiista voi kuitenkin suistaa prosessin raiteiltaan.

Moskova vaatii neuvotteluita ennen tulitaukoa, mutta länsimaiden ja Ukrainan järjestys näiden suhteen on päinvastainen. Euroopan maiden esittämä vaatimus pakotti Vladimir Putinin reagoimaan, sillä myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi Kremliä uusilla sanktioilla, jos Putin jatkaisi sotatoimia.

Kremliä myötäilevässä venäläismediassa esitetyn yleisen arvion mukaan Vladimir Putin olisi tehnyt ovelan vastavedon esityksellään ja saanut etulyöntiaseman suhteessa Eurooppaan ja Ukrainaan.

Izvestija-lehdessä hehkutetaan valtion propagandan mukaisesti Putinin ”suuren shakkimestarin kaltaista” diplomaattista liikettä ”Kiovan regiimiä ja sen tukijoita” vastaan. Venäjän ulkoministeriön diplomatia-akatemiaa johtava Oleg Karpovitsh esittää lehdessä erikoisen väitteen siitä, että tulitaukoa esittävät länsimaat itse asiassa pyrkivät ”tuhoamaan rauhanprosessin”.

Hänen mukaansa ajatus 30 vuorokauden tulitauosta on ansa, joka antaisi Ukrainalle mahdollisuuden vahvistaa asevoimiaan ja kohentaa asemiaan ennen taisteluden jatkumista.

Moskovskij Komsomolets -lehden mukaan esitys Istanbulin neuvotteluista tarkoittaa, että ”vaarallinen tunneli Kremlin alta on tehty turvalliseksi”.

Today’s Russian papers claim Putin has “outplayed” Kyiv with his offer of direct talks. One paper concludes Trump “wants to be brought peace on a silver platter, or at least start of talks. Whoever runs to him first with this tray will be in the right in his eyes.” #ReadingRussia

— Steve Rosenberg (@bbcstever.bsky.social) 2025-05-12T07:13:49.056Z