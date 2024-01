Kulutus ylittää Fingridin arvion huipusta – ”Suomessa ei tule olemaan pulaa sähköstä”

Vuosi on vaihtunut Suomessa hyytävissä merkeissä. Elohopea hipoo niin kylmissä luvuissa, että vastaavia lukuja ei ole tänä vuosikymmenenä aiemmin koettu.

Suomalaisten kodit ovat lämmenneet ja pyykkikoneet ovat rullanneet totuttuun tapaan. Varsinaisesta sähköpulasta ei tarvitse puhua. Pohjolan yhteistyö toimii ja sähköä saadaan niin Baltiasta kuin Ruotsistakin. Kantaverkkoyhtiö Fingridillä tähän on valmistauduttu kesästä lähtien.

– Totesimme jo silloin, että pidemmän pakkasjakson seurauksena syntyneessä huippukulutustilanteessa tarvitsemme sähköä Ruotsista ja Virosta. Tiistaina sähköä tuli Suomeen reippaasti nimenomaan Ruotsista, mutta myös Virosta, sanoo Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala Verkkouutisille.

– Keski- ja Etelä-Ruotsissa sekä Norjassa on huomattavasti lauhempaa kuin meillä. Samaan aikaan kuitenkin siellä tuulee paljon. Se johtaa siihen, että siellä käytetään sähköä vähemmän ja siitä on hyvin tarjontaa, joten olemme saaneet sähköä sieltä myös Suomeen.

Fingridissä on arvioitu, että huippukulutustilanteessa sähköä kuluisi 14 300 megawattia yhdessä tunnissa. Tällaiseen, mutta myös suurempaan sähkönkulutukseen Fingrid on varautunut. Vaikka

nyt näyttää, että luku saatetaan jopa ylittää, niin sähkö tulee riittämään suomalaisille kotitalouksille.

– Menimme jo tiistaina arvioidun tason yli ja keskiviikkona aamusta sähkön käyttö oli 14 700 megawatin tasolla. Siitä huolimatta Suomessa ei tule olemaan pulaa sähköstä. Tuontikapasiteettia on tarjolla hyvin naapurimaista ja kesällä tekemästämme arviosta poiketen tuulivoimatuotantoa oli tiistaina tarjolla yli 1000 megawattia. Keskiviikkona olemme ennusteen mukaan lähellä 2000 megawattia, Rauhala sanoo.

– Ennustimme, että kylmällä ja vähätuulisella pakkasjaksolla tuulivoima tuottaisi tehoa 400 megawattia. Tässä pakkasrintamassa on paljon enemmän tuulisuutta kuin olemme arvioineet.

Kovat pakkaset näkyvät myös sähkönhinnoissa. Tiistaina sähkö maksoi parhaimmillaan 60 senttiä kilowattitunnilta.

– Keskiviikkona sähkö maksaa vähemmän kuin tiistaina. Meillä on tällä hetkellä iso kulutus, mutta ihmiset ovat palanneet lomiltaan eilen ja alkushokin jälkeen kulutusta on pystytty sopeuttamaan. Yhtä yksittäistä tekijää ei voi sanoa sille, että miksi sähkön hinta on halvempaa tänään kuin eilen, sanoo Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa Verkkouutisille.

– Luulen kuitenkin, että jousto on suurin yksittäinen tekijä sen taustalla, että sähkönhinta on tulevana päivänä matalampi. Ehkäpä tiistaista viisastuneena teollisuudessa katsotaan, että mitä joustomahdollisuuksia siellä on käytettävissä.

Salomaa arvioi, että tulevina päivinä sähkönhinta on tulevina päivinä tavallista korkeammalla tasolla, mutta pakkasiin nähden maltillisella. Se on osoitus siitä, että markkinat toimivat Sähkön huoltovarmuus on noussut eri lailla puheenaiheeksi Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Osa asiantuntijoista on esittänyt kritiikkiä siitä, ettei Suomella ole riittävästi reserviä.

Fingridin Rauhala ja Salomaa näkevät, että markkinat pystyvät hoitamaan tilanteen.

– Vaikka jossain sattuisi isompi häiriö, niin Fingridin toimin tilanne pystyttäisiin ratkaisemaan välittömästi. Markkinat reagoisivat tilanteeseen, joko sähkön käyttäjien jouston tai lisääntyneen tarjonnan kautta.