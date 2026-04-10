Pohjanmeren öljy ponnahti 147 dollariin – hinta irtosi Brentistä

Pohjanmeren fyysisen öljyn hinta on noussut poikkeuksellisesti Brent-viitehintaa korkeammaksi Iranin sodan kiristäessä energiamarkkinoita.
Tilanteen taustalla on akuutti pula nopeasti toimitettavasta öljystä samalla kun Hormuzinsalmen liikenne on tyrehtynyt lähes olemattomiin.
Välittömästi toimitettava Forties-laatu nousi Telegraphin mukaan lähes 147 dollariin barrelilta, kun Brent-viitehinta oli noin 97 dollarissa. Markkinahäiriön seurauksena kauppiaat maksavat selvästi enemmän fyysisestä öljystä, joka on saatavilla heti.
Hintapiikki kiihtyi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin syytettyä Irania tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Kiistan kohteena olevan Hormuzinsalmen kautta kulkee noin viidennes maailman öljy- ja kaasutoimituksista.
Monet Aasian maat ovat erityisen haavoittuvia kuljetusten keskeytymiselle, ja esimerkiksi Japani reagoi tilanteeseen vapauttamalla lisää strategisia öljyvarastojaan. Pääministeri Sanae Takaichi ilmoitti, että maa laskee markkinoille noin 20 päivän kulutusta vastaavan määrän toukokuun alusta.
Kyse on jo toisesta hätätoimenpiteestä lyhyen ajan sisällä, sillä aiemmin Japani laski markkinoille 50 päivän varannot. Noin 95 prosenttia Japanin käyttämästä öljystä tulee Lähi-idästä Hormuzinsalmen kautta.
Kriisiä pyritään helpottamaan hankkimalla öljyä vaihtoehtoisilta toimittajilta, kuten Yhdysvalloista, Brasiliasta ja Afrikan tuottajamaista.
Merkkejä palautumisesta
Poikkeuksellinen hintaero Pohjanmeren öljyn ja Brent-viitehinnan välillä kertoo asiantuntijoiden mukaan markkinan jakautumisesta. Brent heijastaa globaalia futuurihintaa, kun taas Forties edustaa fyysistä, heti toimitettavaa öljyä.
Merkkejä markkinoiden osittaisesta palautumisesta on jo nähtävissä. Edellytyksenä kuitenkin on, että hauras tulitauko pysyy voimassa.
Saudi-Arabian mukaan aiempi lennokki-isku Punaisenmeren öljyputkeen leikkasi tuotantoa noin 700 000 barrelilla päivässä, mikä rajoittaa tarjontaa edelleen.
Euroopassa maakaasun hinta on kääntynyt laskuun odotusten parantuessa. Viitehinnat olivat perjantaina noin 3,4 prosenttia miinuksella ja viikkotasolla noin kymmenen prosenttia alempana.
Hintataso on silti yhä noin 40 prosenttia korkeampi kuin ennen konfliktia. Taustalla on muun muassa Qatarin Ras Laffanin LNG-keskukseen kohdistunut isku, joka tuhosi arviolta 17 prosenttia laitoksen kapasiteetista.