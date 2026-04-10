Euroopan lentokenttiä uhkaa polttoainepula, varastot loppuvat viikoissa

Eurooppalaisten lentokenttien etujärjestö ACI Europe varoittaa lentopolttoaineen saatavuuden heikkenevän nopeasti.

Järjestön mukaan varastot hupenevat samaan aikaan kun Iranin konfliktiin liittyvä sotilaallinen toiminta lisää kysyntää.

Financial Timesin mukaan ACI kertoi hälyttävästä tilanteesta EU:n liikenne- ja matkailukomissaari Apóstolos Tzitzikóstasille lähetetyssä kirjeessä. Euroopan unionia kehotetaan nopeisiin toimiin.

– Jos liikenne Hormuzinsalmen läpi ei palaudu merkittävästi ja vakaasti kolmen viikon kuluessa, järjestelmätason polttoainepula EU:ssa on todennäköinen, kirjeessä todetaan.

Huoli kasvaa kesän matkailukauden lähestyessä, jolloin lentoliikenne on keskeinen osa monien EU-maiden taloutta.

Lentopolttoaineen hinta on jo noussut jyrkästi. Luoteis-Euroopan viitehinta kohosi Iranin sodan aikana noin 750 dollarista 1 573 dollariin tonnilta. Lentoyhtiöt varoittavat, että kohoava hintalappu tekee osasta reittejä kannattamattomia.

Useat lentoyhtiöt ovat alkaneet karsia lentojaan. Esimerkiksi Delta Air Lines aikoo vähentää kapasiteettiaan 3,5 prosenttia ja arvioi polttoainekulujen kasvavan kahdella miljardilla dollarilla kevään aikana. Myös Air New Zealand ja puolalainen Lot ovat supistaneet tarjontaansa ja aikovat nostaa lippujen hintoja.

Euroopassa ei ole vielä nähty laajamittaista energiapulaa, mutta toimitusvarmuus on heikentynyt. Toimittajat eivät pysty takaamaan toimituksia toukokuulle asti. Italiassa neljä lentokenttää joutui rajoittamaan polttoaineen käyttöä viime viikonloppuna.

Hormuzinsalmen kautta kulkee noin 40 prosenttia maailman lentopolttoaineesta. Häiriöt kuljetuksissa heijastuvat nopeasti Eurooppaan.

ACI Europe vaatii EU:lta yhteistä seurantaa ja koordinaatiota tilanteen hallitsemiseksi.

– Tarjontapula häiritsisi vakavasti lentokenttien toimintaa ja lentoyhteyksiä sekä uhkaisi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia haittoja tietyille alueille ja laajemmin koko Euroopalle, jos puute lentopolttoaineesta kärjistyy järjestelmätasolla, järjestö varoittaa.