Kuluttavat hyökkäykset jatkuvat – tätä Kremlissä pelätään

Kiovan kauppakorkeakoulun rehtori, entinen Ukrainan valtiovarainministeri Tymofi Mylovanov kirjoittaa X:ssä, että Kreml on peloissaan ensinnäkin lännen tuen vahvistumisesta ja parantumisesta. Toisekseen huolta herättää Ukrainan alati parantuva kyky iskeä syvälle.

Mylovanovin mukaan Venäjä näyttää tappavan rintamalle värväävänsä sotilaat, sillä arviot uusien taistelijoiden määristä ja tappioista ovat samaa luokkaa. Tämä ilmenee hänen viestiketjussaan jakamastaan The New York Timesin uutisesta, jonka mukaan Venäjän tappiot ovat noin 1000 hyökkääjää päivässä, mikä tekee noin 30 000 kuukaudessa. Uusia taistelijoita värvätään kuukaudessa 25 000–30 000.

– Venäjä tappaa kaikki ihmiset, joita se voi värvätä, joten se on kykenemätön kasaamaan joukkoja mihinkään tarkoituksenmukaiseen operaatioon. Siksi se tarvitsee tulitauon – saadakseen joukkojen määrää kasvatettua, Mylovanov kirjoittaa.

Hänen mukaansa syy siihen, miksi Venäjän kannattaa riskeerata kaikki värväämänsä sotilaat on se, että se laskee voiton olevan tulevaisuudessa vaikeamman takana. Siksi on kannattavampaa riskeerata suuria joukkoja nyt.

Carnegie-ajatuspajan tutkija Dara Massicot lisää, että Venäjän armeijan komentaja, kenraali Valeri Gerasimov ei ole säästellyt voimaa sitten kevään 2023. Lyhyen aikavälin etua on haettu joukkoja ja materiaalia säästelemättä, mikä on synnyttänyt heikkouksia pidemmällä aikavälille.

What is Russia afraid of? First, that the support for Ukraine, surprisingly, continues to consolidate and improve. Second, that Ukraine has been continuously increasing its capabilities of deeps strikes and bombing. 9/

+ and also because Gerasimov is still commander. Since spring 2023 he’s shown no inclination to preserve/consolidate the larger force, and by always attacking, burns through men+equipment in ways calibrated to be sustainable in the short term but create long term weaknesses. https://t.co/62skVy5hFG

— Dara Massicot (@MassDara) June 28, 2024