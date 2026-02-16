”Kuluttajien talous on paljon parempi kuin uutisoidaan”

Suomen suurin vaihtoautokauppa Saka kertoo aloittaneensa vuoden 2026 poikkeuksellisen vahvasti. Tammikuun myyntiluvut osoittavat, että suomalaisten autonvaihtotarve on kasvanut ja halu panostaa laadukkaampaan kalustoon on vahvempaa kuin vuosiin.

Saka tulkitsee luvuistaan, että vastoin yleistä talouskeskustelua kuluttajien luottamus omaan talouteen on vahvalla pohjalla ja kuluttajien taloudellinen tilanne on paljon parempi kuin yleisesti uutisoidaan.

Tammikuun aikana Sakalta ostettujen autojen keskihinta nousi reilusti. Sakan toimitusjohtaja Petri Poukkula näkee tilanteen positiivisena merkkinä suomalaisten taloudellisesta kantokyvystä.

– Negatiivisten uutisten keskellä voimme iloisesti todeta, että suurella osalla suomalaisista taloudellinen tilanne on todellisuudessa hyvä. Autonvaihtotarve on monessa taloudessa nyt erittäin ajankohtainen ja päätöksiä tehdään matalalla kynnyksellä. Asiakkaamme ovat selvästi valmiita maksamaan laadusta, Poukkula sanoo tiedotteessa.

Sakan mukaan keskihinnan nousu selittyy erityisesti kysynnän kohdistumisella ”parempiin autoihin” – uudempiin hybridimalleihin, sähköautoihin ja korkeatasoisesti varusteltuihin premium-autoihin.

Tammikuun tulokset antavat vahvan suunnan koko alkaneelle vuodelle ja ketju ennustaa tälle vuodelle kysynnän kasvua.

– Me näemme kentällä sen, mitä tilastot nyt vahvistavat: suomalainen autoilija on valveutunut ja luottaa tulevaisuuteen.

Saka on vuonna 2015 perustettu oululaislähtöinen, valtakunnallisesti käytettyjä autoja myyvä ketju, jolla on tällä hetkellä 30 myymälää.