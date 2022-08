Kuluttajat alkaneet joukolla seurata energiankäyttöään

Tämä näkyy muun muassa Helsingin sähköyhtiö Helenin vuonna 2020 julkaistun Oma Helen -palvelun kasvaneena käyttäjämääränä. Palvelussa, jossa asiakkaat voivat seurata omaa energiankäyttöään jopa tunnin tarkkuudella, oli elokuun alussa ottanut käyttöönsä jo 270 000 Helenin asiakasta ja määrä kasvaa koko ajan.

Keväällä palveluun liittyi hieman yli 350 uutta käyttäjää päivittäin, mutta viime aikoina on ollut päiviä, jolloin palveluun on liittynyt jopa 2 000 uutta käyttäjää. Käyttäjiä on kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti naiskäyttäjien määrä on kasvanut huimasti.

– Ymmärtämällä omaa energiankäyttöään asiakkaamme pystyvät tekemään valintoja, joiden avulla he pystyvät säästämään omassa energialaskussaan ja samalla pienentämään omaa hiilijalanjälkeään, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

– Lanseerasimme kesällä yritys- ja taloyhtiöasiakkaille uuden digitaalisen palvelun, Yritys Helenin, joka toimii vastaavalla tavalla kuin Oma Helen, kertoo Helenin Digitaalisten ratkaisujen johtaja Tuomas Teuri.

Oma Helen -palvelussa voi seurata oman talouden sähkönkulutusta jopa tunnin tarkkuudella tai tutkia käyttöä erilaisina aikasarjoina. Palvelu tarjoaa myös erilaisia hyödyllisiä vertailuja dataan perustuen; esimerkiksi kuukausitason kulutuksen vaihtelun tarkastelun tai kulutuksen jakauman päivä- ja yöajalle.

Monipuoliset ominaisuudet auttavat hahmottamaan oman energiankäytön kokonaiskuvan. Oman kulutuksen lisäksi sovelluksessa voi myös seurata omien aurinkopaneelien tuotantoa.