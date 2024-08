Kuluttajan kannattaa olla tarkkana sähkösopimuksissa

Perinteisten kiinteähintaisten määräaikaisten sähkösopimusten lisäksi markkinoilla on tällä hetkellä runsaasti erilaisia hybridisopimuksia, joissa pyritään yhdistämään kiinteähintaisen ja pörssisähkösopimuksen ominaisuudet, kertoo VertaaEnsin.fi.

Halvan pörssisähkön kuukausina kulutusvaikutus on marginaalinen, mutta erityisesti hintapiikkien aikana kulutusvaikutuksen hinta voi olla merkittävä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

VertaaEnsin.fi:n sähkövertailun toimitusjohtaja Ilmari Ollilan mukaan suurin osa hybridisopimuksista on ns. kulutusvaikutteisia eli niiden hinta muodostuu kuukausittaisesta perusmaksusta sekä sähköenergian hinnasta, joka koostuu kiinteän osan lisäksi oman sähkönkäyttöön perustuvasta kulutusvaikutuksesta.

– Ensisilmäyksellä kulutusvaikutteiset sopimukset vaikuttavat olevan kiinteähintaisia halvempia, mutta jos kuluttajan sähkönkäyttö painottuu pörssisähkön kuukausikeskihinnan kalleimpiin tunteihin, pääsääntöisesti arkipäivien aamuihin ja iltoihin, kulutusvaikutteiset sopimukset ovat todennäköisesti kiinteähintaisia sopimuksia kalliimpia, kertoo Ollila.

Kulutusvaikutteiset sopimukset voivat olla edullisempia, jos kuluttaja onnistuu ajoittamaan sähkönkulutuksensa yöaikaan tai viikonloppuihin.

Halvan pörssisähkön kuukausina kulutusvaikutus on marginaalinen. Pörssisähkön hintojen noustessa myös sähköenergian hintaa nostava tai laskeva kulutusvaikutus kasvaa.

– Kulutusvaikutus voi vaihdella riippuen pörssisähkön hinnasta. Kesällä pörssisähkö oli halpa eikä isoja piikkejä nähty, joten enemmistöllä kotitalouksista kulutusvaikutus jäi hyvin pieneksi, arvioi Ollila.

Eri sähköyhtiöt antavat erilaisia arvioita kulutusvaikutuksen vaihteluvälistä. Tyypillisesti se on noin -/+ kolme senttiä kilowattituntia kohti. Esimerkiksi Paneliankosken Voima on rajannut kulutusvaikutuksen enintään -/+ viiteen senttiin kilowattitunnilta.

Oomin mukaan suuressa osassa sopimuksia kulutusvaikutus toteutuu keskiarvon +1,15 snt/kWh hintatasolle. Oomin asiakaskannasta 67 prosentilla kulutusvaikutus on -1,5 sentin ja +3,7 sentin välissä kilowattitunnilta.

Asiakkaista 95 prosentilla kulutusvaikutuksen vaihteluväli on kutenkin laajempi -4,1 ja +6,3 sentin välissä. Oomin valitsema laskentajakso 1.2.2022–31.1.2023 antaa riskien ja hintavaihtelun kannalta oikean/suuntaa antavan kuvan kulutusvaikutuksesta.

VertaaEnsin.fi:n vertailun perusteella sähköenergian hinnalta halvin määräaikainen kulutusvaikutteinen sopimus löytyy tällä hetkellä Nordin Green Energyn valikoimasta (Ilmasto Hybridi 24kk, 7,39 +/- kulutusvaikutus). Tämä sopimus on tarjolla kohteille, joiden vuosikulutus on alle 3000 kWh, ja se on tilattavissa toistaiseksi vain VertaaEnsin.fi-palvelun kautta.

Kaikki hybridisopimukset eivät ole kulutusvaikutteisia. Esimerkiksi Hehkun hybridituotteessa sähköenergian kiinteän kWh-hinnan päälle lisätään 20 prosenttia pörssisähkön kuukauden keskihinnasta riippumatta kulutuksen ajankohdasta. Kuluttaja hyötyy, jos pörssisähkön hinta on alhaalla.

Turku Energia ja Nurmijärven sähkö tarjoavat toisenlaisia hybridi- tai yhdistelmäsopimuksia, joissa puolet tuntikohtaisesta sähkönkulutuksesta laskutetaan kiinteällä hinnalla ja puolet pörssihintaan perustuvalla spot-hinnalla.

Lisäksi esimerkiksi Omavoimalta ja Pohjois-Karjalan Sähköltä löytyy pörssisähkösopimuksia, joihin on mahdollista ottaa määräaikainen 3–24 kuukauden hintakiinnityskausi. Hintakiinnityksen aikana sähköenergian hinta muodostuu kiinnityshinnasta, marginaalista ja kulutusvaikutuksesta.