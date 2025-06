”Kukaan Moskovassa ei ole koskematon”

Euroopan neuvosto perustaa tuomioistuimen Venäjän hyökkäyssodan johtajien tuomitsemiseksi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi allekirjoitti sopimuksen keskiviikkoiltana Euroopan neuvoston Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen istunnossa Strasbourgissa.

EU:n ulkoasiainedustaja Kaja Kallaksen mukaan hyökkäyssotarikoksiin syyllistyneet pitää saada tuomiolle.

– Jokainen tuuma Venäjän sodasta on dokumentoitu. Epäilykselle ei ole sijaa – eikä rankaisemattomuudelle. Presidentti Zelenskyin ja Euroopan neuvoston välinen sopimus erityistuomioistuimen perustamisesta lähettää selvän viestin: kukaan Venäjän johdossa ei ole koskematon, Kaja Kallas sanoo viestipalvelu X:ssä.

Hyökkäysrikostuomioistuimessa voidaan tulevaisuudessa nostaa syytteitä korkeita johtajia vastaan Ukrainaan kohdistuneesta hyökkäysrikoksesta. Euroopan neuvosto on perustanut myös vahinkorekisterin, johon kirjataan Venäjän hyökkäyksen aiheuttamat vahingot. Seuraavassa vaiheessa luodaan kompensaatiomekanismi.

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokoukseen osallistunut Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) sanoi, että Venäjän ihmisoikeusrikkomukset Ukrainassa ovat järjestelmällisiä.

– Katoamiset, laittomat pidätykset, seksuaaliväkivalta, kidutus ja hyökkäykset siviilejä vastaan rikkovat kansainvälistä oikeutta. Me emme saa väsyä puolustamaan oikeutta ja totuutta, me emme voi unohtaa. Ihmisoikeudet eivät ole vapaavalintaisia, vaan Euroopan neuvoston työn perusta, Sirén sanoi kokouksessa.

Every inch of Russia’s war has been documented.

There is no room for doubt – and no room for impunity.

The agreement between President @ZelenskyyUa and @coe to set up a Special Tribunal sends a clear message: no one in Russia’s leadership is untouchable. pic.twitter.com/bGrkd2Zg18

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 26, 2025