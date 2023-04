Kuka vuoti salaiset Ukraina-paperit? Jäljet loppuvat peliforumille

Sosiaalisessa mediassa on jaettu viime viikkojen aikana salaisiksi merkittyjä asiakirjoja, jotka käsittelevät Ukrainan rintamatilannetta ja maan asevoimien vahvistamista ennen odotettua keväthyökkäystä. New York Times -lehden mukaan tiedot oli päivätty helmi–maaliskuun vaihteeseen.

Asiakirjojen on katsottu kertovan muun muassa Ukrainan ilmapuolustuksen puutteista ja siitä, että hyökkäysoperaatioihin tarvittavien yksiköiden varustaminen on edelleen kesken. Ne sisältävät myös erittäin yksityiskohtaisia tiedustelutietoja Venäjän asevoimista.

Osa asiakirjoista käsitteli Etelä-Kiinan merta ja Jemeniä koskevia ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä.

Yhdysvallat on aloittanut tutkimuksen tietovuodosta. Mediatietojen mukaan tapauksesta epäillään ”Venäjää tai Venäjä-mielisiä tahoja”. Itsenäinen tutkimusryhmä Bellingcat tyrmää tämän teorian ja arvioi jälkien johtavan Discord-keskusteluryhmään, jossa on vain 20 aktiivista jäsentä.

Eräällä venäläisellä Telegram-kanavalla oli muokattu yhtä yli sadasta vuodetusta asiakirjasta. Vuodon alkuperä oli kuitenkin muualla.

– Keskusteluista vuotoja seuranneiden henkilöiden kanssa voi päätellä, ettei Venäjä ollut tämän takana, Bellingcatin tutkija Aric Toler tviittaa.

Bellingcatin selvityksen mukaan tiedot julkaistiin aluksi Discord-ryhmissä, jotka keskittyivät Minecraft-peliin ja filippiiniläiseen Youtube-julkkikseen. Ne levisivät sieltä 4chan-foorumille ja ilmaantuivat myöhemmin Telegramissa ja Twitterissä.

Yhtäkään Bellingcatin näkemistä asiakirjoista ei ollut skannattu, vaan kaikki oli otettu valokuvina tulostetuista papereista. Venäjä-myönteiset Telegram-kanavat nostivat vuodetut tiedot esiin ensimmäistä kertaa vasta 5. huhtikuuta.

Asiakirjoja oli julkaistu muutama tunti aiemmin 4chan-foorumilla. Keskustelussa huomautettiin, ettei Venäjän asevoimat ole pystynyt etenemään merkittävästä ylivoimasta huolimatta. Vuodettujen arvioiden perusteella venäläisjoukot olisivat menettäneet maaliskuun 1. mennessä kaatuneina 35 500–43 500 sotilasta ja ukrainalaiset vain alle puolet tästä.

Venäläisillä Telegram-kanavilla luvut julkaistiin päinvastaisina, mikä oli Bellingcatin mukaan seurausta ”kömpelöstä kuvamanipulaatiosta”.

Kymmenen asiakirjaa julkaistiin yli kuukautta aiemmin eli 4. maaliskuuta Minecraft Earth Map -nimisellä Discord-palvelimella. Eräs käyttäjä oli julkaissut kuvia Ukrainan sotatilannetta koskeneen väittelyn yhteydessä.

Kyseinen käyttäjä väitti myöhemmin Twitterissä löytäneensä tiedot WowMao-nimiseltä Discord-palvelimelta. Siellä jaettiin yli 30 asiakirjaa maaliskuun 1. ja 2. päivinä.

Bellingcatin mukaan vuodetut tiedot julkaistiin mahdollisesti vieläkin aiemmin Thug Shaker Central -nimisessä ryhmässä, joka poistettiin myöhemmin.

We don't know exactly who leaked those 100+ Pentagon documents online. But in a new @bellingcat investigation, I talked to several people on the Discord server with 20 active users where they may have first originated.https://t.co/3AFDoXB9Km

— Aric Toler (@AricToler) April 9, 2023