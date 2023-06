Kuivatelakka upposi yllättäen Krimillä, vieressä Venäjän sukellusveneet

Venäläinen kuivatelakka on uponnut yllättäen Sevastopolissa miehitetyllä Krimillä. Laivastoasiantuntija H.I. Sutton ruotii tapausta Covert Shores -sivustollaan julkaistussa artikkelissa. Uponnut PD-19-kuivatelakka oli lähellä laitureita, jossa Venäjän laivaston Kilo-luokan sukellusveneitä pidetään.

PD-19:n uppoamisesta on kerrottu myös paikallisissa medioissa ja verkossa kiertää kuvia paikan päältä. Telakka näyttää myös kadonneen satelliittikuvista tiistain ja keskiviikon välillä. Kuivatelakalla oli ilmeisesti myös alus sen upotessa.

Tapauksen syy ei ole tiedossa. Venäläismiehittäjien mukaan Sevastopolissa samaan aikaan kuullut räjähdykset ja tulitus liittyivät sukellusveneiden ja sabotaasin torjunnan harjoitukseen.

Suurempi PD-16-kuivatelakka upposi käytöstä poistetun sukellusveneen kanssa Sevastopolissa vuonna 2019. Toisella Sevastopolin kuivatelakalla oli taas tulipalo tämän vuoden helmikuussa.

— MT Anderson (@MT_Anderson) June 21, 2023