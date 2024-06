Sotien riepottamasta mantereesta tuli yksi maailman talousmahdeista

Kirjoitan tätä paluumatkalla Brysselistä energiaministerien ministerineuvoston kokouksesta. Energianeuvoston pääaihe oli Eurooppaa yhdistävien sähköverkkojen vahvistaminen – eikä sattumalta. Tarvitsemme enemmän, paremmin suojattuja ja nopeammin korjattavia energiansiirtokanavia, jotta olemme paremmin turvassa sabotaasilta ja pääsemme sujuvasti irti venäläisistä fossiilipolttoaineista koko Euroopassa.

Brysseliin tulin melkein suoraan Tallinnasta, jossa osallistuin tasavallan presidentti Alexander Stubbin valtiovierailulle. Sielläkin keskeinen aihe oli energiaturvallisuus. Ja eritoten Suomen ja Viron väliset siirtoyhteydet sähkössä ja maakaasussa. Estlink2 sähkökaapeli vaurioitui tammikuussa. Korjaamisen viivästyminen on osoittanut, kuinka haavoittuvia varaosien ja asennusvälineiden hankintakanavat ovat silloin, kun niitä tarvittaisiin nopeasti. Opin senkin, että kaapelit ovat yksilöitä, eikä kaikkia oleellisia osia ole standardoitu.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Onneksi voimme parantaa varautumistamme yhteisin toimin alueellisesti Itämeren maiden kesken, mutta myös EU:n yhteisillä päätöksillä. Energianeuvoston päätelmissä sovimmekin sähkön siirtoverkon osien eurooppalaisesta standardoinnista ja muista toimista energiaturvallisuuden parantamiseksi.

EU on tärkeä arjen turvallisuusasioissakin.

Tarvittavat päätökset eivät synny yksin ministereiden ja virkamiesten voimin. Tarvitsemme hyviä meppejä europarlamenttiin tekemään oikeissa saumoissa aloitteita Suomelle tärkeissä asioissa.

Energiaturvallisuus on tärkeä osa turvallisuutta, ja esimerkki aihepiiristä, johon myös parlamentilla on merkittävää valtaa. Tarvitsemme laajan eurooppalaisen energiatuotantopaletin, jossa myös ydinvoimalla on merkittävä rooli. Ääni kokoomukselle ja EPP:lle on varmin tapa taata teknologianeutraali turhasta ideologisuudesta irrotettu puhtaan sähkön tuotanto, jota esimerkiksi Euroopan vihreä puolue tiukasti yhä edelleen vastustaa.

Myös kovassa turvallisuudessa vahva ja laajapohjainen maltillinen oikeisto EU-parlamentissa on paras ja luotettavin vaihtoehto. Varmin tapa varmistaa Ukrainan tuen jatkuvuus ja EU:n kehittyminen yhä vahvemmaksi vastaamaan Venäjän Euroopan maita kohtaa osoittamaa jatkuvaa turvallisuushaastetta on äänestää maltillista oikeistoa. Kuten kokoomus Suomessa, myös EPP Euroopassa on se taho, jonka kanta vakavissa turvallisuuskysymyksissä ei poukkoile. Nämä asiat olemme jo kauan ottaneet paljon vakavammin kuin mikään muu EU-parlamentin puolue.

Ei ole muutenkaan ihan samantekevää, keitä EU-parlamenttiin äänestämme ensi viikolla äänestämme. Silloin kun EU säätää lakia, taitava meppi on usein vaikutusvaltaisin yksittäinen poliitikko sääntöjen muotoilussa. Arjessa näkyä melko tuore esimerkki on muovikorkkien pulloon kiinnittämisestä päättäminen. Kuka päätti siitä, että muovikorkit ovat nyt ”langalla” kiinni pullossa? Joku EU-virkamies? Ei, vaan vastuu hyvässä ja pahassa on Euroopan parlamentilla ja jäsenmaiden ministereillä, jotka ovat tämänkin EU-lain säätäneet.

Entä kellä yksittäisellä poliitikolla on ollut eniten valtaa muovikorkki-direktiivissä? Todennäköisin vastaus on europarlamentin se jäsen, joka oli tämän asian raportöörinä, sillä yhteispäätösmenettelyssä raportööri on yhdellä puolella pöytää ja kaikkien 27 jäsenmaan ministerit toisella puolella pöytää. Toki roolia on myös komissaarilla ja komission virkamiehillä.

Varmuuden vuoksi todettakoon, että muovikorkin napanuorasta päätettiin ennen nykyistä ministeritehtävääni, enkä siis tunne tilanteiden kulkua tässä tapauksessa tarkkaan. Käytän tätä kuitenkin esimerkkinä siitä, miten voi sanoa pääsääntöisesti olevan päätösvallan laita.

Europarlamentissa raportööreillä on itsenäisempi junailijan valta kuin kansanedustajilla eduskunnassa yleensä on. Europarlamentti on valtava monikansallinen sirkus, jossa yhteistyökyvytön jäärä jää väistämättä sivuosaan. Valta on niillä, jotka tutustuvat nopeasti ulkomaisiin ihmisiin, herättävät luottamusta ja osaavat johtaa asioita ratkaisuihin. Erityisesti pienenä jäsenmaana tarvitsemme unelmaketjun, joka vilisee pelinrakentajia ja yhteistyöllä kiekon maaliin asti pelaajia.

Miksi kokoomus? Miksi EPP? Ääni maltilliselle oikeistolle on varmin tapa turvata kehityksen jatkuvuus EU:ssa. Kehityksen, jolla sotien riepottamasta mantereesta on tullut yksi maailman talousmahdeista. Kehityksen, jolla vahvalla uskolla sisämarkkinoihin ja rajat ulottavaan yhteistyöhön on parannettu satojen miljoonien ihmisten elintasoa. Kehityksen, jolla vahvalla ja yhtenäisellä Euroopalla on tuotu turvaa ja resilienssiä Venäjän nyt konkretisoimia ulkoisia uhkia vastaan.