”Kuin pogromi” – Israelin joukkueen kannattajia pahoinpideltiin Hollannissa

Israelin ulkoministeriön mukaan ainakin kymmenen maan kansalaista on loukkaantunut Palestiina-myönteisen väkijoukon hyökkäyksessä Amsterdamissa. Kaupungissa oli järjestetty israelilaisen Maccabi Tel Aviv -jalkapallojoukkueen ottelu hollantilaista Ajaxia vastaan.

Tapauksesta julkaistuilla videoilla näkyy, kuinka väkijoukko hyökkäsi jalkapallofanien kimppuun Amsterdamin kaduilla. Osa kantoi Palestiinan lippuja ja huusi Palestiina-myönteisiä iskulauseita. Ainakin joiltakin uhreilta varastettiin passit.

Kahteen Israelin kansalaiseen ei ole saatu ministeriön mukaan yhteyttä. Israelilaisia pyydetään pysymään hotelleissaan, Times of Israel -lehti kertoo.

Pääministeri Benjamin Netanjahu kehottaa tiedotteessa Hollannin pääministeri Dick Schoofia varmistamaan, että poliisi reagoi nopeasti mellakoitsijoiden toimintaan. Amsterdamiin on lähetetty kaksi Israelin lentokonetta hakemaan jalkapallofanit takaisin kotimaahansa. Israelin asevoimien mukaan pelastusryhmän mukana on myös lääkintähenkilökuntaa.

Israelin YK-suurlähettiläs Danny Danon kuvaili tapahtumaa pogromiksi ja tekijöitä ”radikaalin terrorismin tukijoiksi”. Pogromilla viitataan väkijoukkojen väkivaltaisiin hyökkäyksiin, joita tapahtui erityisesti Venäjän juutalaisia vastaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

Yhdysvaltain antisemitismin vastaisesta työstä vastaava diplomaatti Deborah Lipstadt sanoo järkyttyneensä Amsterdamin tapahtumista ja sanoo niiden muistuttavan ”hirvittävällä tavalla klassista pogromia”. Hän hämmästelee, kuinka pitkään hyökkäykset saivat jatkua ennen poliisin väliintuloa.

