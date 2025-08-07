KSML: Kaksi suomalaista kylpylää suljettu legionellan takia

Laukaalla sijaitseva Peurungan kylpylä on ollut suljettuna heinäkuusta asti kohonneiden legionellapitoisuuksien vuoksi. Asiasta kertoo Keskisuomalainen.

Toimitusjohtaja Timo Kaisla sanoo KSML:lle, että korjausten viivästyminen on johtunut kuluneesta lomakaudesta. Hänen mukaansa toimenpiteet saadaan tehtyä seuraavien viikkojen aikana.

Kylpylä avataan, kun tarvittavat toimenpiteet on tehty ja veden pitoisuus alittaa määritellyt rajat.

Myös Rantasalmella sijaitseva Järvisydämen kylpylähotelli on suljettu liian korkean bakteeripitoisuuden vuoksi. Julkisuudessa esillä olleiden tietojen perusteella kyse on legionellabakteerista. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä artikkelissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo legionellasta tarkemmin verkkosivuillaan. Legionellat ovat bakteereja, joita esiintyy pieniä määriä makeissa luonnon vesissä ja maaperässä. Legionellabakteerit voivat lisääntyä vesijärjestelmissä ja kulkeutua aerosolien mukana hengitysilmaan. Legionellojen aiheuttamat joukkosairastumiset ovat liittyneet hotellien, sairaaloiden, risteilylaivojen ja yleisötapahtumien vesi- ja ilmastointijärjestelmiin.

Legionella voi aiheuttaa ihmiselle infektiotaudin, jota kutsutaan legionelloosiksi. Legionelliisin oireita ovat muun muassa kuiva yskä, kuume, päänsärky ja hengenahdistus.

Taudinkuvaan voi kuulua myös rinta- ja vatsakipua. Yli neljänneksellä potilaista esiintyy ripulia ja puolella sekavuutta. Epidemioiden yhteydessä on havaittu, että alle viisi prosenttia altistuneista sairastuu keuhkokuumeeseen.

Taudinkuva voi vaihdella oireettomasta infektiosta vaikeaan keuhkokuumeeseen, jota kutsutaan myös legioonalaistaudiksi. Sairastumista ja vakavan taudin riskiä lisäävät perussairaudet, korkea ikä ja tupakointi.

Ihminen saa tartunnan hengittäessään legionellabakteereja sisältävää aerosolia. Itämisaika tartunnasta ensioireisiin on useimmiten 5–6 vuorokautta, vaihdellen kahden ja 14 vuorokauden välillä. Legionella ei tartu ihmisestä toiseen.

Peurungan kylpylä sijaitsee Laukaalla Keski-Suomessa. Järvisydämen kylpylähotelli on Rantasalmella Etelä-Savossa.

LUE MYÖS:

Veden laatu ylitti rajat: Suosittu kylpylä suljetaan

Heinäkuussa hukkui 28 ihmistä – ennätyksellinen helle näkyy tilastoissa

Näin pelastat ihmisen vedestä, tätä virhettä ei saa koskaan tehdä