Heinäkuussa hukkui 28 ihmistä – ennätyksellinen helle näkyy tilastoissa

Heinäkuussa hukkui 28 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH). Tiedot perustuvat mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerättyihin ennakkotietoihin.

Hukkuneista 19 oli miehiä, kolme naista ja kuudessa tapauksessa sukupuoli ei ole tiedossa. Hukkumisista 16 tapahtui uimisen yhteydessä, kahdeksan liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja neljässä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä.

Tämän vuoden heinäkuussa hukkuneita oli selvästi enemmän kuin aiempina vuosina. Esimerkiksi heinäkuussa 2023 ja 2024 molempina hukkui 16 ihmistä.

Suomessa on tammi-heinäkuun aikana hukkunut ennakkotilastojen mukaan 68 henkilöä.

– Heinäkuun ennätyksellinen helleputki ja sen myötä lämmenneet uimavedet houkuttivat ihmisiä sankoin joukoin vesille ja viettämään aikaa veden äärelle. Tämä näkyy myös tilastoissa. Vaikka heinäkuu onkin yleensäkin se kuukausi, jolloin hukkumisia tapahtuu eniten, ovat menneet viikot olleet jossain määrin poikkeuksellisia, sanoo SUH:n vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen tiedotteessa.

– Uimarannoilla on tapahtunut selvästi keskimääräistä enemmän hukkumisia. Myös lasten ja nuorten hukkumisia ja etenkin vakavia vaaratilanteita, joissa hukkunut lapsi on saatu elvytettyä, on ollut enemmän kuin yleensä. Useissa tapauksissa hukkuneita oli myös enemmän kuin yksi. Lisäksi sellaisia vaaratilanteita, joissa viranomaiset ovat joutuneet toimimaan, on ollut helteiden aikana päivittäin useita eri puolilla Suomea, Hiltunen jatkaa.

Hänen mukaansa yksittäistä selittävää tekijää on vaikea arvioida, mutta lasten ja nuorten hukkumisten ja lisääntyneiden vaaratilanteiden osalta on viitteitä siitä, että uimataidon heikkenemisellä voi olla osuutta asiaan.

Hukkumisille on tyypillistä, ettei kukaan ole juuri tapahtumahetkellä näkemässä, kun henkilö joutuu vaikeuksiin vedessä. Joissain tapauksissa myös lasten valvonta on saattanut olla puutteellista. Ikääntyneiden hukkumisten taustalla voi puolestaan olla toimintakyvyn heikkenemistä, alkoholin käyttöä sekä tiedostettuja tai tiedostamattomia sydänsairauksia.

Hukkuva on vaikea tunnistaa

Hukkuvan tunnistaminen ei ole aina helppoa. Hukkuva pystyy harvoin huutamaan apua. Kaikki energia kuluu pinnalla pysymiseen. Hukkuva voi näyttää kiipeävän näkymättömiä tikkaita ylöspäin. Kädet voivat räiskähtää kerran pinnalla tai voi näyttää siltä, että ihminen vain sukeltaa. Joskus hukkuva voi myös näyttää tekevän kuperkeikkoja vedessä. Sairaskohtauksen saanut voi vain vajota pinnan alle.

– Yksi hyvä tapa varmistaa, onko joku hädässä vedessä, on kysyä, onko kaikki hyvin. Mikäli vastausta ei kuulu, on syytä ryhtyä toimeen. Ensimmäisenä on tärkeää hälyttää lisäapua ja tehdä pelastustilanne näkyväksi muille. Tämän jälkeen tulee rauhoitella uhria, etsiä jokin kelluttava apuväline mukaan ja lopuksi pelastaa uhri. Apuvälineen merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä hukkuvan suunta on usein ylöspäin ja ilman apuvälinettä lähestyessä hukkuva voi painaa pelastettavan myös pinnan alle, muistuttaa Hiltunen.

Heinäkuun hukkumiskuolemista tapahtui yhdeksän Etelä-Suomessa, kuusi Itä-Suomessa, kuusi Pohjois-Suomessa, kolme sekä Lounais-Suomessa että Länsi- ja Sisä-Suomessa ja yksi Ahvenanmaalla. Tämän vuoden hukkuneista 40 on miehiä, 9 naisia ja 19 tapauksessa sukupuoli ei ole tiedossa. Viime vuonna heinäkuussa hukkui SUH:n ennakkotilastojen mukaan 16 ihmistä ja tammi-kesäkuussa 59 ihmistä.

Lisäksi alkuvuoden aikana on raportoitu jo noin 200 vakavaa läheltä piti -tilannetta ja yhdeksän henkilöä on menehtynyt veteen liittyvissä liikenneonnettomuuksissa.

Artikkeli jatkuu taulukon jälkeen.

Hukkumiset kesäisin 2004–2025 Kesä Heinä Elo 2004 15 30 35 2005 27 30 28 2006 17 54 32 2007 36 38 32 2008 19 15 17 2009 27 22 21 2010 26 53 21 2011 16 44 16 2012 23 19 15 2013 21 25 18 2014 12 33 22 2015 14 18 11 2016 14 17 10 2017 14 10 10 2018 9 30 16 2019 20 20 6 2020 20 15 15 2021 30 45 12 2022 18 20 16 2023 13 16 13 2024 23 16 9 2025 8 28 Koonnut: Ville Mäkilä / VU, lähde: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH)

Kymmenen tehokasta vinkkiä hukkumisten ehkäisemiseksi – Käytä pelastusliivejä aina vesillä liikkuessasi. – Muista, että alkoholi ei kuulu vesille. – Valvo lapsia erityisen tarkkaan veden äärellä, käden mitan päässä. – Varmista ennen veteen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa. – Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti. – Ui rannan suuntaisesti, jotta jalkasi ylettyvät tarvittaessa pohjaan. – Ota aina kaveri mukaan uimaan ja saunomaan. – Opettele lapsen kanssa säännöt, kuinka veden äärellä tai vedessä toimitaan.

– Tarkista veneesi merikelpoisuus ja että siitä löytyy oikea varustus. – Muista terve järki ja selkeä arviointikyky – oikea asenne luo turvaa. HRAP – näin pelastetaan veden varaan joutunut

– H = Hälytä apua ja ohjeista ympärillä olevia, ennen kuin aloitat varsinaiset pelastustoimet. Tällä varmistat lisäavun saamisen paikalle. – R = Rauhoitu itse ja Rauhoita pelastettavaa kertomalla hänelle, että apua on tulossa. Se antaa pelastettavalle turvallisuuden tunnetta ja voimia jaksaa vielä vähän aikaa. – A = Etsi apuväline, hae jotain kättä pidempää avuksesi ja turvaksesi, mieluiten jotain kelluttavaa. Jos olosuhteet ovat vaikeat, pyri saamaan apua muilta paikallaolijoilta tai soittamalla 112. – P = Pelasta aina kuivalta, jos se vain on mahdollista. Mikäli joudut menemään veteen, pidä uidessasi katseesi jatkuvasti pelastettavassa. Huolehdi, että pelastusväline on aina sinun ja pelastettavan henkilön välissä. Auta pelastettava rantaan, tee tarvittavat ensiaputoimenpiteet ja toimita tarvittaessa jatkohoitoon. Kellu elääksesi

Päädytpä veteen miten tahansa. Jos joudut vaikeuksiin. Näin opit kellumaan viidessä yksinkertaisessa vaiheessa: – Kallista päätäsi taakse niin, että korvasi jäävät pinnan alle. – Rentoudu ja koita hengittää normaalisti. – Liikuttele käsiäsi kevyesti pysyäksesi pinnalla. – Jalkasi saattavat vajota, ei hätää, se on normaalia. Jokainen kelluu eri tavalla. – Levitä kädet ja jalat tasapainon parantamiseksi. – SUH kannustaa harjoittelemaan kellumista turvallisessa ympäristössä. Kun osaat kellua ja pysyt rauhallisena, annat itsellesi mahdollisuuden selviytyä. Mutta miksi juuri kelluminen?

– Kun ihminen putoaa kylmään veteen, keho reagoi automaattisesti kylmäsokilla: hengitys muuttuu hallitsemattomaksi, syke nousee ja kyky pidättää hengitystä romahtaa. Tämä lisää hukkumisen riskiä merkittävästi. Kelluminen antaa keholle aikaa rauhoittua ja hengitykselle mahdollisuuden tasaantua. Se on yksinkertainen, mutta elintärkeä taito, joka voi pelastaa sinut hädän hetkellä, SUH kertoo. Lähde: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH)

LUE MYÖS:

Näin pelastat ihmisen vedestä, tätä virhettä ei saa koskaan tehdä

Miksi niin moni hukkuu nyt? Asiantuntija selittää, mistä on kyse

Onko hukkumisia nyt poikkeuksellisen paljon? Tilastot paljastavat totuuden