Näin pelastat ihmisen vedestä, tätä virhettä ei saa koskaan tehdä

Hukkumiset ovat olleet tämän heinäkuun synkkä puheenaihe. Tilastojen valossa hukkumiskuolemat eivät ole yleistyneet, mutta niitä on sattunut paljon lyhyessä ajassa.

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton koulutussuunnittelija Aleksandr Efimov kertoo Verkkouutisille, mistä merkeistä uimarannalla hukkuvan ihmisen voi tunnistaa. Vaikka hukkuvan käytös on aina yksilöllistä, hänen mukaansa seuraavat merkit saattavat kertoa siitä, että vedessä oleva ihminen tarvitsee apua:

– Hukkuvan henkilön pää saattaa olla syvällä vedessä, suu vedenpinnan tasolla, joillakin pää voi olla notkahtanut taakse ja suu auki.

– Silmät saattavat olla lasittuneet ja tyhjät, hankaluuksia kohdistaa katsetta tai silmät voi olla suljetut. Hiukset saattavat olla valuneet otsan ja silmien päälle.

– Hädässä oleva on pystyasennossa, ei käytä jalkojaan.

– Hyperventiloi tai haukkoo henkeään.

– Hukkuva voi yrittää uida tiettyyn suuntaan, liikehdintä on epäkontrolloitua.

– Hän voi myös yrittää ponnistella pois vedestä ja on hädin tuskin vedenpinnan yläpuolella.

– Hukkuva voi näyttää siltä, että hän kiipeää näkymättömiä tikkaita ylöspäin

Veden varaan joutuneen ihmisen pelastamiseksi Efimov antaa niin sanotun HRAP-vinkin. Kirjainyhdistelmä on lyhenne seuraavista: Hälytä lisäapua. Rauhoitu. Etsi apuväline ja pelasta.

H = Hälytä lisäapua ja opasta muita, ennen kuin aloitat pelastustoimet. Tällä varmistat lisäavun saamisen paikalle.

R = Rauhoitu itse ja Rauhoita pelastettavaa kertomalla hänelle, että apua on tulossa. Se antaa pelastettavalle turvallisuuden tunnetta ja voimia jaksaa vielä vähän aikaa.

A = Etsi apuväline, hae jotain kättä pidempää avuksesi ja turvaksesi, mieluiten jotain kelluttavaa. Jos olosuhteet ovat vaikeat, pyri saamaan apua muilta paikallaolijoilta tai soittamalla 112.

P = Pelasta: lähesty pelastettavaa varoen, mutta nopeasti. Pidä apuväline itsesi ja pelastettavan välissä ja ojenna apuväline pelastettavalle, jos pelastettava on lähellä rantaa. Välineen voi myös heittää hänelle. Auta pelastettava rantaan, tee tarvittavat ensiaputoimenpiteet ja toimita tarvittaessa jatkohoitoon.

Artikkeli jatkuu taulukon jälkeen.

Hukkumiset kesäisin 2004–2025 Kesä Heinä Elo 2004 15 30 35 2005 27 30 28 2006 17 54 32 2007 36 38 32 2008 19 15 17 2009 27 22 21 2010 26 53 21 2011 16 44 16 2012 23 19 15 2013 21 25 18 2014 12 33 22 2015 14 18 11 2016 14 17 10 2017 14 10 10 2018 9 30 16 2019 20 20 6 2020 20 15 15 2021 30 45 12 2022 18 20 16 2023 13 16 13 2024 23 16 9 2025 8 Koonnut: Ville Mäkilä / VU, lähde: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH)

Hukkumisvaarassa olevan ihmisen kohtaaminen voi tulla vastaan yllättäen. Mitä virheitä tilanteessa ei ainakaan kannata tehdä?

– Olla tekemättä mitään tai poistua hiljaisesti paikan päältä olisi pahin virhe. Sitä ei saa tehdä!, Efimov painottaa.

Hukkuvan pelastaminen ilman apuvälinettä on suuri vaara pelastajalle, koska tilanteessa molemmat voivat hukkua.

– Sitäkään ei saa tehdä.

Efimov korostaa, että avun hälyttämisellä eli soittamalla hätäkeskukseen saadaan voitettua tärkeitä sekunteja, joita tarvitaan hukkuvan selviämiseen.

– Eli ei saa olla soittamatta hätäkeskukseen.

Hukkuminen voi tapahtua nopeasti ja huomaamattomasti. Tilanne on lavastettu. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Hukkuva ei pysty huutamaan apua

Monella saattaa olla elokuvista ja televisiosarjoista muodostunut harhakäsitys, että hukkuva ihminen huutaa äänekkäästi ja räpiköi ympäriinsä. Todellisuudessa asia ei ole näin, ja hukkuminen voi tapahtua nopeasti ja huomaamattomasti.

– Hukuksiin joutunut on yllättynyt tilanteesta eikä osaa reagoida tilanteeseen oikealla tavalla. Kamppaillessaan henkiin jäämisessä henkilöllä ei ole kykyjä huutaa apuja, koska keskittyminen menee pinnalle pysymiseen sekä hengittämiseen. Kun tilanne on jo liian myöhäistä pyytää apuja niin silloin hukkuva on jo pinnan alla.

Efimov muistuttaa, että hukkuminen voi tapahtua myös uimataidon omaavalle.

Millaisin keinoin hukkumisia ja vaaratilanteita voitaisiin mielestänne tehokkaasti ehkäistä?

– Hukkumisten ja vaaratilanteiden tehokas ehkäisy edellyttää monipuolisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat niin yksilöiden toimintakykyyn, heidän käyttäytymiseensä, turvallisuusvälineisiin kuin ympäristöönkin, sekä yhteiskunnan laajaa tiedotus- ja koulutustyötä, Efimov kertoo.

Näitä ovat esimerkiksi uimataidon ja vesiturvallisuusosaamisen vahvistaminen, päihteiden käytön ehkäiseminen ja riskien tiedostaminen, pelastusvälineiden käyttö ja toimivuus, terveydentilan ja toimintakyvyn huomioiminen ja turvallisen toimintaympäristön luominen ja ylläpito.

Asiantuntijan vinkit: Näin hukkumisia voitaisiin estää Uimataidon ja vesiturvallisuusosaamisen vahvistaminen

– Kattava uimaopetus lapsille ja nuorille, jotta kaikki koululaiset oppisivat uimaan alakoulun aikana, joilla on siihen edellytykset. Uimahallin puute tai pitkä matka sinne ei saa olla syy opetuksen laiminlyöntiin.

– Varhainen altistuminen vedelle, jotta uimataito kehittyisi nykyistä aikaisemmin.

– Maahanmuuttajataustaisten uimataidon tukeminen, koska maahanmuuttajataustaisilla uimataito saattaa olla heikompaa.

– Koko elämänkaaren kattava vesiturvallisuusviestintä. Päihteiden käytön ehkäiseminen ja riskien tiedostaminen

– Ei päihtyneenä veden äärelle: Hukkumisten ehkäisyssä olennaista on estää päihtyneenä veteen meno ja veneily.

– Promillerajojen tiukentaminen ja valvonta. Pelastautumisvälineiden käyttö ja toimivuus

– Pelastusliivien ja kelluntapukineiden käyttö. Pelastusliivien käyttöä tulisi oleellisesti lisätä erityisesti pienillä veneillä liikuttaessa.

– Jäänaskalit ja muut varusteet puettuna ja päällä. Terveydentilan ja toimintakyvyn huomioiminen

– Oman toimintakyvyn tiedostaminen ja riskien arviointi.

– Terveelliset elämäntavat.

– Vältä yksin olemista vedessä. Turvallisen toimintaympäristön luominen ja ylläpito

– Uimarantojen ja laiturien kunto.

– Vakaat veneet.

– Jäätilanteen oikea arviointi. Lähde: Koulutussuunnittelija Aleksandr Efimov, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto.

LUE MYÖS:

Miksi niin moni hukkuu nyt? Asiantuntija selittää, mistä on kyse

Onko hukkumisia nyt poikkeuksellisen paljon? Tilastot paljastavat totuuden