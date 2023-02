KSML: Autoilijat eivät osaa noudattaa uutta ohjeistusta hälytysajoneuvoista

Autoilijat eivät osaa aina noudattaa uutta hälytysajoneuvoja koskevaa ohjeistusta, kertoo Keskisuomalainen.

Viime vuonna voimaan astuneen uuden ohjeistuksen mukaan autoilijan tulee laittaa hätävilkut päälle, mikäli hälytysajossa oleva hälytysajoneuvo lähestyy autoilijan takaa. Teolla autoilija osoittaa huomanneensa lähestyvän hälytysajoneuvon.

Tapa ei ole vielä erityisen hyvin iskostunut autoilijoiden mieleen.

– Kyllä näin on havaittu toimittavan mutta ei mitenkään runsain määrin. Satunnaisesti joku on toiminut ohjeen mukaan, ylikonstaapeli Juha Uusitalo Itä-Suomen poliisista kertoo.

Hätävilkkujen käytön tarkoituksena on ilmaista hälytysajoneuvon kuljettajalle, että hälytysajoneuvo on huomattu ja se voi ohittaa turvallisesti. Hälytysajoneuvolle on myös annettava esteetön kulku.

– Voi ilmoittaa hätävilkulla, että havaitsee takana lähestyvän, ehkä vähän pudottaa vauhtia ja ottaa oikeaan reunaan, neuvoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettu Timo Hartikainen, joka vastaa myös ajokoulutuksista pelastuslaitoksessa.

Hätävilkkuja ei tarvitse käyttää, kun hälytysajoneuvo tulee vastaan. Kuljettaja voi ohjeen mukaan sammuttaa hätävilkut, kun hälytysajoneuvo on ohittanut kuljettajan turvallisesti.