Kristi Raik: Venäjän naapurissa pitää varautua katastrofaalisiin sopimuksiin

Tallinnassa toimivan kansainvälisen puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskus ICDS:n johtaja Kristi Raik pitää todennäköisenä sitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump neuvottelee jossain vaiheessa kahdenkeskisesti Venäjän johtaja Vladimir Putinin kanssa.

– Tämä on tietysti yksi asia, joka aiheuttaa huolta: mitään varmuutta ei ole, hän on täysin arvaamaton, Kristi Raik toteaa virolaisen Postimees -lehden haastattelussa.

Erilaisiin skenaarioihin pitää hänen mukaansa varautua. Sellainen voi olla esimerkiksi ”katastrofaalinen” sopimus.

– Joka tapauksessa on selvää, että jos todella käy niin, että Trump joko 9. toukokuuta tai jo aiemmin menee neuvottelemaan Putinin kanssa ja tekee täysin odottamattomia sopimuksia, jotka voivat olla Euroopalle katastrofaalisia, niin uhka Viron ja kaikkien Venäjän naapurien turvallisuudelle kasvaa eksponentiaalisesti. Tähän on varauduttava, sillä se on mahdollinen skenaario, Kristi Raik toteaa.

– Ja nyt kysymys kuuluu, voiko tätä jotenkin estää? Jos yritetään katsoa asioita positiiviselta puolelta, niin Yhdysvalloilla ei ole mitään selkeää suunnitelmaa. Ehkä heitä voi vielä vakuuttaa ja heihin voi vaikuttaa, hän jatkaa.

Kristi Raik kertoo, että Trumpin hallinnossa on erilaisia näkemyksiä.

– Tämä keskustelu jatkuu, ja uskon, että Pohjoismaat, Baltian maat ja Puola ovat maita, jotka kaikesta huolimatta yrittävät pragmaattisesti ylläpitää transatlanttisia suhteita. Heillä on suhteellisen hyvä asema ja maine Trumpin hallinnossa. Ehkä meidän näkemyksemme otetaan huomioon, ja sen eteen on tehtävä töitä, hän sanoo.

Joissakin arvioissa on esitetty, että Trump ja Putin ovat keskenään luomassa uutta Münchenin sopimusta Ukrainan ja Euroopan maiden yli. Vuoden 1938 Münchenin sopimuksessa Saksa, Britannia, Ranska ja Italia sopivat silloisen Tsekkoslovakian sudeettialueiden luovuttamisesta Saksalle.

Kristi Raik ei tällaiseen usko.

– Historia ei toista itseään. Nyt on yksi tärkeä ero: nykyinen Venäjä ei ole lainkaan niin vahva, että se pystyisi pakottamaan Eurooppaa mihinkään, jos eurooppalaiset itse ryhdistäytyvät, hän sanoo.

– En näe mitään syytä, miksi Euroopan pitäisi antaa Venäjän sanella mitään. Venäjä on liian heikko pelatakseen sellaista peliä