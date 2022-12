”Krimistä saattaa tulla Euroopan turvallisuuden käännekohta”

Krimistä on tulossa Ukrainan sodan kriittinen kohde, ja kamppailu niemimaan herruudesta saattaa olla myös Euroopan turvallisuuden tulevaisuuden käännekohta. Näin arvioi turvallisuuspolitiikan asiantuntija, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll.

Venäjä liitti Ukrainalle kuuluvan Krimin kansainvälisen oikeuden vastaisesti itseensä vuonna 2014. Ukraina on julkisuudessa puhunut alueen takaisinvaltaamisesta, ja sotatieteiden tohtori Limnéllin mukaan taistelu Krimistä on ”piakkoin mahdollinen”.

– Jos Krim pysyy Venäjän hallussa, se uhkaa Ukrainan turvallisuutta. Muistettava, että Krim kuuluu Ukrainaan. Krim on jatkossakin Venäjän astinlauta imperialistisille tavoitteille.

– Tappiot muualla Ukrainassa perusteltavissa, mutta Krimin menetystä Venäjän nykyjohto ei kestä, Limnéll arvioi Twitterissä.

Krimistä on muodostumassa sodan sotilaallinen ja poliittinen käännekohta, Limnéll uskoo. Venäjän presidentti Vladimir Putin tekee kaikkensa Krimin pitämiseksi Venäjän hallussa, sillä alueen menettäminen tarkoittaisi todennäköisesti Putinin valtakauden päättymistä.

Myös Venäjän ydinaseretoriikka saattaa koventua entisestään, Limnéll ennustaa.

– Ukraina on osoittanut Krimin puolustustuksen haavoittuvuuden mm iskuilla Kertsinsalmen siltaan ja Mustanmeren laivastoon. Ukraina kykenee sotilaallisiin yllätyksiin, niitä Venäjä pelkää. Putin tietää voivansa menettää Krimin. Siksi Putinin mm. ydinaseuhkailut tulevat kovenemaan.

Samaan aikaan kun sota jatkuu muualla Ukrainassa, on tilanne lähestymässä Limnéllin mukaan käännekohtaa. Lännen tuen Ukrainalle on silloin oltava ”historiallista”, hän kehottaa.

1. Sota alkoi Krimillä 2014. Ukrainassa on julkisesti puhuttu Krimin valtaamisesta vuoden loppuun mennessä. Se on vahva viesti Venäjälle, psykologisesti ja sotilaallisesti. Venäjä rakentaa puolustusasemia, tosin aiemmat näytöt on heikkoja. Taistelu Krimistä piakkoin mahdollinen.

— Jarno Limnell (@JarnoLim) December 10, 2022