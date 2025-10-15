Krimin valtava öljypalo jatkaa roihuamistaan

Krimin niemimaalla Feodosian satamassa syttynyt öljypalo roihuaa edelleen. Asia ilmenee Radio Svobodan julkaisemista uusista satelliittikuvista.
Kuvat ovat nähtävissä tämän artikkelin lopussa olevalla upotteella.
Satelliittikuvista on nähtävissä, että öljyterminaalin tulipaloa ei ole saatu vieläkään sammutettua. Kuvien perusteella näyttää myös siltä, että osa polttoainesäiliöistä on vaurioitunut.
Tulipalo sai alkunsa Ukrainan tekemistä iskuista. Iskut kohdistuivat tärkeään öljyterminaaliin Feodosijan satamassa sekä useisiin sähköasemiin.
Feodosijassa ainakin viisi öljysäiliötä sai osuman drooneista, joiden seurauksena syttyi laaja tulipalo.
Krimin niemimaa on Mustaanmereen työntyvä niemimaa Ukrainan eteläosassa. Alue on ollut Venäjän miehittämä vuodesta 2014 lähtien. Venäjän propagandassa Krimiä väitetään osaksi Venäjää. Suomi tai muut länsimaat eivät missään vaiheessa ole tunnustaneet alueliitosta.
The fire at the oil terminal in the port of occupied Feodosia is still burning, according to new satellite imagery published by Radio Svoboda. Seems like the fuel tanks in red are affected. pic.twitter.com/AljzKK6iSD
