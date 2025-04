Voisiko drone etsiä hyviä marjapaikkoja valmiiksi?

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Arktiset aromit ry keräävät nettikyselyllä tietoa luonnonmarjojen poiminnan nykytilasta Suomessa. Kysely on hyvin ajankohtainen, sillä edellisestä kattavasta tutkimuksesta on aikaa jo yli kymmenen vuotta. Sen jälkeen marjojen poiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia.

Luonnonmarja-ala on murroksessa. Ulkomaalaisille poimijoilla on ollut suuri merkitys kaupallisessa marjanpoiminnassa vuodesta 2005 alkaen, mutta nykyinen työsuhdevaatimus ja sen aiheuttamat lisäkustannukset voivat muuttaa tilanteen. Kuitenkin 60 prosenttia suomalaisista kerää marjoja vähintään kerran vuodessa ainakin omaan käyttöön, ja myös kotimaisen kaupallisen keruun merkitys kasvaa.

– Jo viime vuonna oli nähtävissä, että suomalaisten myyntikeruu on lisääntynyt. Tällä kyselyllä haluamme tietoa poiminnan nykytilanteesta sekä marjastajien näkemyksiä siitä, kuinka kotimaista myyntikeruuta voisi edelleen kehittää, taustoittaa toiminnanjohtaja Birgitta Partanen Arktisista aromeista tiedotteessa.

Nykyisin suomalaiset myyvät ja ostavat marjoja yhä enemmän netin kauppa-alustoilla, kuten Facebookissa ja Tori.fi:ssä. Näiden myyntikanavien merkitys oli vähäinen, kun marjanpoimintaa viimeksi tutkittiin.

– Tiedämme näiden markkinoiden arvosta hyvin vähän. Todennäköisesti aliarvioimme metsiemme arvokkaan resurssin – luonnonmarjojen – merkitystä, pohtii erikoistutkija Rainer Peltola Luonnonvarakeskuksesta.

Kyselyssä selvitetään myös vastaajien suhtautumista tulevaisuuden marjastusteknologiaa kohtaan. Arktiset aromit on mukana kansainvälisessä FEROX-hankkeessa, jossa kehitetään tekoälyyn ja robotiikkaan pohjautuvia teknologisia ratkaisuja luonnonmarjojen talteenoton tehostamiseksi.

– Mitä jos drone kartoittaisi marjastajan puolesta esimerkiksi hyviä lakkapaikkoja ja säästäisi näin poimijoiden aikaa ja vaivaa? Paljonko ihmiset olisivat valmiita maksamaan tällaisesta tekniikasta? Muun muassa näihin kysymyksiin on tärkeää saada vastauksia, kun uutta marjastusteknologiaa kehitetään, toteaa asiantuntija Marjut Turtiainen Arktisista aromeista.

Kysely on avoinna 15. huhtikuuta saakka ja se löytyy täältä. Vastaajien kesken arvotaan lahjakortteja.