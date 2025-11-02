Kriisi etulinjassa, tuhannet sotilaat hyökkäävät tärkeään kaupunkiin

Ukrainalla on vaikeat olosuhteet puolustaa strategisesti tärkeää itäisen rintaman kaupunki Pokrovskia, myöntää maan asevoimien ylin komentaja, kenraali Oleksandr Syrskyi. Asiasta kertoi muun muassa BBC.

Pokrovsk on alueella keskeinen kuljetus- ja huoltokeskus. Sen menettäminen voisi merkittävästi edistää Venäjän pyrkimyksiä vallata myös ympäröivät alueet Donetskin suunnalla.

Kenraali Syrskyin mukaan vastassa on ”tuhansien vihollisten” joukko. Venäjä on väittänyt saartaneensa kaupungin, jonka Syrskyi kuitenkin kiistää. Ukrainan eliittijoukkoja on lähetetty alueelle suojaamaan keskeisimpiä huoltoreittejä.

BBC:n mukaan erikoisjoukkojen käyttö osoittaa, että Kiova pitää Pokrovskin hallintaa äärimmäisen tärkeänä. Venäjä on yrittänyt vallata kaupungin yli vuoden ajan.

Institute for the Study of War (ISW) raportoi, että Venäjä on tehostanut hyökkäyksiään Pokrovskin alueella tavoitteenaan kaupungin täydellinen valtaaminen.

Paikannettu kuvamateriaali osoittaa, että venäläisjoukot ovat edenneet Pokrovskin keskustassa ja kaakkoisosissa. Materiaalin mukaan ukrainalaisjoukot pitivät kuitenkin asemansa tai etenivät hiljattain Pokrovskista pohjoispuolella Rodynsken keskustassa – alueella, jonka venäläislähteet olivat aiemmin väittäneet vallanneensa. Kuvat julkaistiin 31. lokakuuta ja 1. marraskuuta.

Arviolta 60 prosenttia Pokrovskista on venäläisten hallussa. Ukrainan huoltoreitit aluella ovat vaikeakulkuisia, mutta ei vielä katkaistu.

Taistelut ovat muuttuneet kaupunkisodankäynnin ja lähitaistelujen muotoon, joissa sääolosuhteet ja drone-toiminta näyttelevät suurta roolia.

Venäläiset käyttävät pieniä soluttautumisryhmiä iskeäkseen ukrainalaisiin drone- ja tykistöryhmiin. Samalla Ukrainan drone-operaattorit joutuvat rajoittamaan lentoaikoja ja osallistumaan myös lähitaisteluihin.

Huono sää heikentää molempien osapuolten drone-toimintaa, mutta antaa venäläisille tilaisuuden lisätä soluttautumisyrityksiä kaupungin sisälle.

NEW: Ukrainian forces marginally advanced during recent counterattacks north of Pokrovsk as Russian forces continue to infiltrate into Pokrovsk and east of Myrnohrad (east of Pokrovsk). More ⬇️ The Pentagon approved the provision of Tomahawk missiles to Ukraine on October 31,… pic.twitter.com/6cubGqwQFo — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 31, 2025