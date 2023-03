Kremlin vaikutusvalta romahti Keski-Aasiassa

Venäjän vaikutusvallan arvioidaan heikentyneen merkittävästi monilla tärkeänä pidetyillä lähialueilla.

Professori Mark Galeotti nostaa esiin kansallisen korruptionvastaisen komitean puheenjohtaja Kirill Kabanovin haastattelun Moskovskij Komsomolets -lehdessä.

Kabanov valittaa, ettei Keski-Aasian maissa juurikaan arvosteta Venäjää sen antamasta taloudellisesta tuesta huolimatta. Hänen mukaansa alueella sijaitsevien entisten neuvostotasavaltojen BKT:stä jopa 40 prosenttia koostuisi Moskovalta ohjattavista rahavirroista.

Kirill Kabanov sanoo, että maiden yhteistä historiaa ”tuhotaan tai kirjoitetaan uudelleen” kolonialismin ja sorron näkökulmasta.

– Miksi heittäisimme valtavia määriä rahaa potentiaalisille Yhdysvaltain leirissä oleville pettureille ja russofobeille? Näin kävi jo Ukrainassa, Kabanov totesi.

Professori Mark Galeotti pitää merkillepantavana, että Kremlissä on viime aikoina herätty Kazakstanin ja muiden Keski-Aasian maiden liukumiseen pois Venäjän leiristä.

– On hätkähdyttävää, kuinka nopeasti Moskovan auktoriteetti on romahtanut Keski-Aasiassa, Galeotti tviittaa.

Hänen mukaansa myös eteläisellä Kaukasuksella on huomattu Venäjän poliittisen voiman heikentyneen Ukrainan sodan myötä. Kreml on joutunut vetämään joukkojaan monista tukikohdista vahvistaakseen vaikeuksiin joutuneita yksiköitään Ukrainan rintamalla.

– Venäjän todellinen vahvuus Keski-Aasiassa oli pitkään sen rooli turvallisuuden takaajana: maat toivoivat Pekingiltä rahaa ja Moskovalta lihaksia. Venäjä oli tässä tehtävässä melko tehokas ja luotettava, josta esimerkkinä kollektiivisen turvallisuusjärjestö ODKB:n mobilisointi tammikuussa 2022, Mark Galeotti toteaa.

Monien Venäjän lähialueiden hallitukset hakevat nyt kumppaneita muualta kuin Moskovasta.

– Kyse ei ole vain siitä, että [Vladimir] Putin olisi peruuttamattomasti ”menettänyt” Ukrainaa, mutta hänen katastrofaalinen yrityksensä palauttaa Venäjän auktoriteetti siellä on hajottanut loputkin Moskovan epämuodollisesta imperiumista, enkä usko että tätä prosessia voi kumota, Mark Galeotti pohtii.

Kylmään sotaan erikoistunut historioitsija, professori Sergei Radtshenko uskoo tilanteen muuttuvan, jos Kiina alkaa laajentaa omaa vaikutusvaltaansa aggressiivisesti kyseisillä alueilla.

– Mutta niin kauan kuin Venäjä on selvästi heikko ja jumissa Ukrainassa, niin Keski-Aasialla on paljon enemmän liikkumatilaa, Radtshenko sanoo.

Putting aside the question of whether the Ukrainians actually felt greatly supported by Moscow, it is interesting how Moscow is waking up to the sudden shift in opinion in CA. Kazakhstan even closed a trade mission while PM Mishustin was in Almaty! 5/ https://t.co/nte942TYOC

A good thread. No love lost for Russia in the region. Love could be rediscovered in the face of a more assertive China (we see this e.g. in Mongolia) but for as long as Russia is demonstrably weak, stuck in a quagmire in Ukraine, Central Asia will have a lot of breathing space. https://t.co/6CX3JdqeG5

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) March 8, 2023